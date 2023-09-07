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密閉船艙內昏迷3死 出事貨輪這原因尚無法進港勘驗

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導

一艘載運煤炭的賴比瑞亞籍貨輪「MSXT ECHO（回音號）」昨晚經過花蓮外海，3名中國大陸籍船員在密閉船艙內昏迷，海巡、空勤齊動員將三人吊掛送醫，仍然不治。花蓮檢方下午將相驗；回音號船長230公尺，花蓮港與和平港目前暫無可容納的船席，貨輪還在和平港外等候，相關單位正交涉安排盼盡早進港，由檢方會同勞檢、鑑識單位登船勘驗。

「MSXT ECHO（回音號）」載運煤炭，原定10日抵達和平港，昨晚8時經過花蓮外海時，以無線電通報船上有3名中國大陸籍船員在密閉船艙內昏迷，經海巡、空勤、消防等單位合力，深夜冒險吊掛，送往門諾醫院、國軍花蓮總醫院及花蓮慈濟醫院搶救，仍告不治。

據了解，回音號當時共有20人，死亡的3人分別是27歲劉姓、54歲姚姓及33歲李姓男子，都是中國大陸籍，目前遺體暫時冰存在醫院，檢方預計下午相關，同時正透過代理行設法聯絡家屬；回音號昨晚繼續航向和平港，但因船長230公尺，吃水13.5公尺，相當龐大，比預定時間提前進港，暫時沒有可容納的船席，目前還在和平港外約10浬處等待。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩說，經積極聯繫航務單位，和平港要到10日才有靠泊的位置，花蓮港也只有一個碼頭可容納，但目前有其它貨輪使用中，最快要9日中午才能移開，回音號也要到那時才有辦法進港。

檢方目前先要求回音號回到花蓮港附近一處海象穩定區域，由海巡隊派人員先登船，確認並封鎖案發現場，並訪談船東、掌握船上人數及職掌，另外，待船舶進港後，將與勞檢、鑑識單位登船勘驗，釐清事發原因。

空勤花蓮駐地黑鷹直升機，昨天深夜執行海上救援任務，將貨輪上3名傷患陸續吊掛救出送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機，昨天深夜執行海上救援任務，將貨輪上3名傷患陸續吊掛救出送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機，昨天深夜執行海上救援任務，將搜救員吊掛出艙，到貨輪上救援傷患。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機，昨天深夜執行海上救援任務，將搜救員吊掛出艙，到貨輪上救援傷患。圖／空勤花蓮駐地提供

花蓮 海巡

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