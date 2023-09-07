影／台中輕熟女等紅燈無辜被撞 肇事騎士溜了

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，停等紅燈，遭後方陳姓男子騎機車撞上，但陳男不顧黃女有受傷，仍騎車逃逸，警方獲報後，在本月初通知陳男到案，陳辯稱「趕上班、身體不舒服」，才沒留在現場，警方詢問後依肇事逃逸、過失傷害等罪送辦。

今年8月22日上午10時許，黃姓女子（38歲）騎機車等在北屯區熱河路與崇德二路等紅燈時，突遭一輛機車的從後方追撞，肇事騎士等她與其他好心民眾撿拾物品、檢視身上傷勢時，隨即逃離現場，未留下聯絡方式。

警員王御蒲接獲報案趕到現場，注意到黃女有受傷，安撫黃女後展開蒐證，製作事故現場資料，並讓黃女接受醫療救護。

警方透過附近監視器，追查肇逃車輛，本月4日通知肇事的陳姓男子（39歲）到案說明，陳男表示，當時因身體不適且趕著上班，未發現黃女受傷，因此離開現場。

警方播放現場監視器影像、黃女受傷的照片，陳男啞口無言，警方隨後提醒陳男，遇到交通事故應該留在現場處理，任何逃逸行為都難以逃脫法律的制裁。

經警詢後，全案依肇事逃逸、過失傷害，移送至台中地檢署，警方也與黃女聯繫，告知後續求償的相關事宜，黃女對警方的協助表示感激。

第五警分局呼籲，發生交通事故時應保持冷靜，盡早報警，勿逃離現場，以確保安全和法律的公平執行。

台中市黃姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，遭陳姓男子騎車追撞，陳肇事逃逸，警方事後將陳移送法辦。圖／第五警分局提供
台中市黃姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，遭陳姓男子騎車追撞，陳肇事逃逸，警方事後將陳移送法辦。圖／第五警分局提供
台中市黃姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，遭陳姓男子騎車追撞，陳肇事逃逸，警方事後將陳移送法辦。圖／第五警分局提供
台中市黃姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，遭陳姓男子騎車追撞，陳肇事逃逸，警方事後將陳移送法辦。圖／第五警分局提供

監視器 肇逃

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