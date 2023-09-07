快訊

雨勢升級！17縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

母偷吃女婿「LINE對話露骨調情」 她PO毀滅式截圖：我媽是制服控

教部五年再砸52億盼國際生留台工作 4類新型專班規畫曝

國道1號休旅車撞上緩撞車翻覆 車頭全毀零件掉一地

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

國道1號南向68公里桃園楊梅交流道，今中午12時50分許，1名31歲曾姓男子開著TOYOTA白色休旅車疑因為注意車前狀況，不慎撞上高公局委外施工廠商緩撞車，車殼嚴重變形，所幸曾男僅背部不舒服送醫救治，雙方也未有酒駕。

高公局委外施工廠商緩撞車於國道1號，於楊梅路段協助前方移動性清掃作業工程後方警戒，曾男疑似因未注意車前狀況撞擊緩撞車肇事，所幸緩撞設施減緩撞擊力道，曾男幸運保住性命，不過轎車嚴重凹毀。

現場3車道，占用內線及中線車道處理，後方回堵約4公里，事故現場於下午1時49分排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國道1號南向68公里桃園楊梅交流道，今中午12時50分許，1名31歲曾姓轎車駕駛疑因為注意前車狀況，不慎撞上高公局委外施工廠商緩撞車。記者翁唯真／翻攝
國道1號南向68公里桃園楊梅交流道，今中午12時50分許，1名31歲曾姓轎車駕駛疑因為注意前車狀況，不慎撞上高公局委外施工廠商緩撞車。記者翁唯真／翻攝
國道1號南向68公里桃園楊梅交流道，今中午12時50分許，1名31歲曾姓轎車駕駛疑因為注意前車狀況，不慎撞上高公局委外施工廠商緩撞車。記者翁唯真／翻攝
國道1號南向68公里桃園楊梅交流道，今中午12時50分許，1名31歲曾姓轎車駕駛疑因為注意前車狀況，不慎撞上高公局委外施工廠商緩撞車。記者翁唯真／翻攝
國道1號南向68公里桃園楊梅交流道，今中午12時50分許，1名31歲曾姓轎車駕駛疑因為注意前車狀況，不慎撞上高公局委外施工廠商緩撞車。記者翁唯真／翻攝
國道1號南向68公里桃園楊梅交流道，今中午12時50分許，1名31歲曾姓轎車駕駛疑因為注意前車狀況，不慎撞上高公局委外施工廠商緩撞車。記者翁唯真／翻攝

國道 休旅車 車禍

延伸閱讀

台64線癱瘓、聯結車撞分隔島打橫翻覆 車頭全毀成廢鐵

擺脫亂丟垃圾命運變身 桃園楊梅首座曲棍球練習場啟用

楊梅一號社宅「這」原因延宕半年 預計明年4月起租

楊梅廠廢水外洩事件 潤泰全這樣說

相關新聞

影／台中輕熟女等紅燈無辜被撞 肇事騎士溜了

台中市黃姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，停等紅燈，遭後方陳姓男子騎機車撞上，但陳男不顧黃女有受傷，仍騎車逃逸，警方獲報...

府城防災宣導與國際接軌 今起擴大招募雙語志工

隨著疫情開放，國際交流日漸頻繁，台南市消防局防災教育館、消防史料館，除透過建置多項雙語導覽軟硬體設施及雙語導覽服務外，今...

國1南向楊梅段豐田休旅車撞上緩撞車翻覆 車頭全毀零件掉一地

國道1號南向68公里桃園楊梅交流道，今中午12時50分許，1名31歲曾姓男子開著TOYOTA白色休旅車疑因為注意車前狀況...

影／偷吃片！北市男偷超商3盒切片水果 躲廁所15分鐘吃光光

台北市許姓男子日前在超商閒晃，行為怪異引起超商店員注意，沒想到他趁隙偷走3盒超商切片水果，頭也不回的往超商廁所走去，店員...

影／火車快來了！新北拖板車卡在鐵路平交道 柵欄卻應聲放下

新北市樹林地區昨天下大雨，1輛載運電纜線的拖板車臨時變更行駛路線，卻卡在鐵路平交道動彈不得，這時柵欄放下顯示列車即將通過...

台南29歲男出門上班沒到公司 疑落水失蹤警消搜尋中

台南市麻善大橋上一輛機車停了2個多小時卻沒見到人，路過民眾覺得可疑報案，車主是1名29歲黃姓男子，他今天（7日）上午出門...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦