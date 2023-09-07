國道1號休旅車撞上緩撞車翻覆 車頭全毀零件掉一地

國道1號南向68公里桃園楊梅交流道，今中午12時50分許，1名31歲曾姓男子開著TOYOTA白色休旅車疑因為注意車前狀況，不慎撞上高公局委外施工廠商緩撞車，車殼嚴重變形，所幸曾男僅背部不舒服送醫救治，雙方也未有酒駕。

高公局委外施工廠商緩撞車於國道1號，於楊梅路段協助前方移動性清掃作業工程後方警戒，曾男疑似因未注意車前狀況撞擊緩撞車肇事，所幸緩撞設施減緩撞擊力道，曾男幸運保住性命，不過轎車嚴重凹毀。

現場3車道，占用內線及中線車道處理，後方回堵約4公里，事故現場於下午1時49分排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。