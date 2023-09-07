影／偷吃片！北市男偷超商3盒切片水果 躲廁所15分鐘吃光光

台北市許姓男子日前在超商閒晃，行為怪異引起超商店員注意，沒想到他趁隙偷走3盒超商切片水果，頭也不回的往超商廁所走去，店員感覺怪異，立刻上前查看貨架狀況，發現果然有短缺，便在外守候，15分鐘後許男走出來面對質問支吾其詞，店員朝廁所探頭一看，確實在廁所找到剛吃完的水果盒報警，警方依竊盜罪嫌送辦。

中正第一分局忠孝東路派出所上月20日下午2點多獲報，紹興北街一間超商有竊盜案趕抵，超商店員說許男（35歲）形跡可疑，在店內偷走切片水果盒，並躲去廁所偷吃。

警方查看廁所，確實在垃圾桶找到3盒水果空盒，隨後調閱超商監視器畫面，確實拍到許男偷竊舉動，罪證確鑿，他警詢時坦承犯行，稱身上沒帶錢，但克制不住想吃水果的慾望才偷吃，被依竊盜罪嫌移送偵辦。

據悉，許男打零工維生，當下貪吃忍不住，偷走架上奇異果、火龍果等3盒切片水果，放到自己的塑膠袋後躲去廁所食用；超商財損約200元。