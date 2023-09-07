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影／火車快來了！新北拖板車卡在鐵路平交道 柵欄卻應聲放下

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林地區昨天下大雨，1輛載運電纜線的拖板車臨時變更行駛路線，卻卡在鐵路平交道動彈不得，這時柵欄放下顯示列車即將通過。眾人傻眼之際，恰巧當地派出所員警路過看見，緊急請求附近堆高機業者火速馳援，及時化解重大危機。

據了解，26歲林姓司機昨天駕駛拖板車載運4個巨大捆電纜線，但因下大雨造成樹林區大安路地下道積水封閉，臨時變更路線，下午4時許通過中山路與東佳路口平交道時，突然動彈不得，柵欄竟又迅速應聲放下，LED跑馬燈字幕顯示「列車接近中」。

林男趕緊下車查看，原來因為拖板車太長、平交道地勢比旁邊路面高，後輪載重陷下卡在鐵軌間，曳引車頭又被抬高，造成動力輪離地，進退兩難。他趕緊按下平交道緊急通報按鈕，一時之間卻束手無策。

「噹、噹、噹、噹！」隨著2個紅燈急速閃爍，顯示列車即將通過，這時就連柵欄外等候通行的許多汽機車駕駛也跟著很緊張。恰巧樹林警分局山佳派出所警員陳昱豪、黃威涵巡邏路過，先確認林姓司機已經按下緊急通報鈕，再趕緊查看到底什麼原因造成拖板車卡住。

員警急中生智想到附近就有堆高機業者，趕緊打電話求援，過沒多久雙向列車駛近，幸已提前減速及時停在平交道旁等候。這時堆高機趕抵，迅速將拖板車尾撐起提高，讓曳引車頭的動力輪著地，整輛車順利駛離平交道，雙向列車也重新啟動平安通過，避免嚴重交通事故發生，周遭目擊者全部放下心中大石。

林姓司機事後不斷向警方致謝，讚嘆還是要有在地員警熟悉善用周邊資源，且冷靜機智才能迅速化解危機。樹林警分局呼籲特殊車種駕駛人，應熟知車輛結構特性，才能避免類似情況，同時提醒所有民眾，行經鐵路平交道遇到突發狀況，須冷靜應對，務必第一時間按下緊急通報按鈕。

但從監視器可以看到，在整個緊急狀況處理過程中，還是有2輛汽車、1輛機車不耐久候，當員警抬高平交道柵欄以利救援作業，很多汽機車都停在平交道外耐心等候，這3個駕駛人卻趁隙從柵欄下方鑽過、加速穿越平交道駛離，很沒品。

拖板車卡在平交道進退不得，幸好列車提前收到訊息，及時停在平交道旁等候狀況排除。記者林昭彰／翻攝
拖板車卡在平交道進退不得，幸好列車提前收到訊息，及時停在平交道旁等候狀況排除。記者林昭彰／翻攝
眾多汽機車都停在平交道外耐心等候事故排除，這3個駕駛人卻趁隙從柵欄下方鑽過、加速穿越平交道駛離。記者林昭彰／翻攝
眾多汽機車都停在平交道外耐心等候事故排除，這3個駕駛人卻趁隙從柵欄下方鑽過、加速穿越平交道駛離。記者林昭彰／翻攝
警方緊急請求附近堆高機業者火速馳援，及時化解重大危機，旁邊眾多目擊者全部放下心中大石。記者林昭彰／翻攝
警方緊急請求附近堆高機業者火速馳援，及時化解重大危機，旁邊眾多目擊者全部放下心中大石。記者林昭彰／翻攝
拖板車因平交道地勢比旁邊路面高，後輪載重陷下卡在鐵軌間，曳引車頭又被抬高，造成動力輪離地，進退兩難。柵欄已放下，上方字幕顯示「列車接近中」，十分危急。記者林昭彰／翻攝
拖板車因平交道地勢比旁邊路面高，後輪載重陷下卡在鐵軌間，曳引車頭又被抬高，造成動力輪離地，進退兩難。柵欄已放下，上方字幕顯示「列車接近中」，十分危急。記者林昭彰／翻攝

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