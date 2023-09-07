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台南29歲男出門上班沒到公司 疑落水失蹤警消搜尋中

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市麻善大橋上一輛機車停了2個多小時卻沒見到人，路過民眾覺得可疑報案，車主是1名29歲黃姓男子，他今天（7日）上午出門上班，卻沒到公司報到，疑似落水失蹤，南市消防局據報出動麻豆、善化分隊前往救援，現在下船艇搜索中。

南市消防局上午10點40分許接獲報案，麻善大橋疑似有落水意外，派遣麻豆、善化分隊前往，第二救災救難大隊組長黃柏威負責指揮，兵分多路，在沿岸搜尋之外，也吊掛2艘救生艇下水、並出動空拍機在曾文溪沿線搜尋。

疑似落水的是家住麻豆的29歲男子，他的親友接獲警方通報到場，相當驚訝，還以為男子去上班，沒想到只剩機車停在麻善大橋上，目前也聯絡不上，心急如焚，曾文溪沿岸雜草叢生，消防隊還請來怪手協助開挖救災動線，讓救溺人員上船。

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家住麻豆的29歲黃姓男子出門後，並沒到公司上班，卻驚傳落水，目前消防人員搜尋中。照／民眾提供
家住麻豆的29歲黃姓男子出門後，並沒到公司上班，卻驚傳落水，目前消防人員搜尋中。照／民眾提供
船艇吊掛下水後，怪手開路，消防人員再上船搜索。圖／民眾提供
船艇吊掛下水後，怪手開路，消防人員再上船搜索。圖／民眾提供
麻善大橋驚傳有民眾落水，消防人員下船艇搜索中。照／民眾提供
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