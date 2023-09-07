訓練年輕消防水域救生技巧 桃退休教官手把手傳授秘訣

桃園市7月復興區發生3國中學生戲水溺斃意外，消防員深潭水域救援技能非常重要，消防局圳頂分隊今天上午由具水域救援證照的退休教官吳三鴻率教官團，指導分享消防員水域救生訓練經驗、傳授動力救生艇操作技巧，吳說，水域救援著重於個人操作技巧與判斷能力，運用本職學能及裝備完成救援，保障民眾生命安全。

今年夏季以來各地發生多起溪流深潭、海邊溺水意外，奪走多條性命，也讓消防人員水域救生勤務增加，消防局第四大隊圳頂今、明兩天在大漢溪岸的中庄調整池，辦理水域救生訓練，進行水域動力救生艇操作技巧，經訓練分配及教官說明，天氣陰冷下，消防人員搭橡皮艇下水操漿展開救生艇水域救援技巧訓練，讓年輕消防員受益不小。

動力救生艇適用沿岸或深潭救生，往往是消防員水域救援利器，圳頂分隊選擇易發生事故地點訓練，讓消防員熟悉地形環境，一旦發生意外可及時快速啟動救災行動，該分隊表示，這次由教官團隊採取隨艇1對1指導操作，分享指導操艇技巧和分享經驗，有效提升消防員水域救援本職學能能力。

自圳頂消防分隊退休一年的吳三鴻，具備動力救生艇及山域、水域救援證照，曾經參與南投、桃園多起山難、水難救援任務，分隊長岩南山表示，退休的吳三鴻具山、水域救援專長，特別邀請回來擔任教官傳授現職消防員水域、動力救生艇操作技巧、分享本職學能經驗，強化消防人員水域救援能力，未來面對災害不會恐懼。