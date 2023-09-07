嘉義民雄男行人突穿越台1線馬路 轎車閃避不及撞上

嘉義縣民雄台一線建國路二段超商外十字路口，昨晚7點半發生孫姓行人橫越台一線快車道，遭綠燈北向南直行車輛撞飛重傷倒臥人行道，造成大腿骨折、右手軸及頭部多處撕裂傷，警消獲報趕往搶救，現場傷者可應答，但情況危急送嘉義基督教急救，詳細事故原因待警方調查釐清。

警方調查，昨天晚上七點多民雄下大雨，46歲孫男由東往西穿橫越台一線準備返家，從分隔島走到快車道時，剛好台一線車道是綠燈，28歲陳女駕車驚見時，閃避至外車道仍不幸撞上，傷者遭撞剛好倒臥在行人道上，轎車駕駛酒測0，詳事故原因進一步調查中。 嘉縣民雄台一線建國路二段超商外十字路口，昨晚7點半發生行人橫越台一線遭撞車禍。圖／翻攝自google maps