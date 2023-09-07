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新屋、敬鵬大火釀12名消防殉職 消防影像展17日辦追思

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市2015年、2018年，分別發生新屋保齡球館大火及平鎮敬鵬工廠大火，造成12名消防員殉職，成為許多人內心的傷痛。由基層消防員組成的「消防員工作權益促進協會」，今於桃園市光影文化館舉行「焰火聚光-消防改革10周年影像展」，紀念這10年來的消防改革，並將於17日舉辦追思活動，期望逝去的生命不被遺忘。

「消防員工作權益促進協會」於今年成立10周年 ，旨在促進消防員工作權益，「焰火聚光-消防改革10周年影像展-（Light with Fire—Image and Video Exhibition of the 10th Anniversary of Fire Reform）』7月首度於台南開展，吸引500多人次觀展，今於桃園接力再開，向桃園市民與社會大眾介紹關於消防員協會歷來的奮鬥與組纖不易。

常設展區以影像、文字呈現10年來基層消防員爭取工作權益的紀錄 ，共分為四大展區，包括「人力工時、資源濫用、基層民主、消防殉職」。現場提供導覽手冊，透過文字貼近基層消防員在組織過程與爭取權益的感觸與心情，展現消防員迄今為止遇到的工作權益困境與近年來的革變 。

桃園過去曾發生兩起重大集體消防殉職案，分別是2015年新屋保齡球館大火，及2018年平鎮敬鵬工廠大火，各奪走6名消防員性命，共釀12名消防員殉職。協會指出，此兩起事件成為改革的重要基礎，新屋大火推動真相調查，並於桃園防災教育館前建立紀念碑，篆刻殉職案發生的疏失與檢討以銘於歷史。而敬鶋大火催生2019年，初次由基屠消防員草根推動修法，將消防員生命三權「資訊權、退避權、調查權」納入消防法。

協會表示，9月桃園場設立桃園消防員集體殉職特別展區，並將於17日下午兩點舉辦追思活動，向桃園民眾詳細介紹兩起案件，期望逝去的生命不被遺忘，在消防改革的歷史上，其奉獻與精神永誌不渝。

桃園市消防局局長龔永信表示，看著這幾年全台殉職的消防員，內心相當難過，其中高雄氣爆奪走7名消防員的寶貴生命，好幾位是過去在高雄時，曾並肩作戰的同事，因此心情相當感慨。過去消防配備相當不足，如今隨著改革，隊員都有專屬的配備，更有生命器保障，桃園全台第一個做到；未來將持續推動消防員調降工時及危險加給加成，是對消防員工作的肯定。

桃園市2015年、2018年，分別發生新屋保齡球館大火及平鎮敬鵬工廠大火，造成12名消防員殉職。記者周嘉茹／攝影
桃園市2015年、2018年，分別發生新屋保齡球館大火及平鎮敬鵬工廠大火，造成12名消防員殉職。記者周嘉茹／攝影
布條寫下全台因公殉職的消防員姓名，並擺放桃園12名殉職消防員生前所戴的消防帽。記者周嘉茹／攝影
布條寫下全台因公殉職的消防員姓名，並擺放桃園12名殉職消防員生前所戴的消防帽。記者周嘉茹／攝影
常設展區以影像、文字呈現10年來基層消防員爭取工作權益的紀錄。記者周嘉茹／攝影
常設展區以影像、文字呈現10年來基層消防員爭取工作權益的紀錄。記者周嘉茹／攝影
桃園市消防局局長龔永信參觀展區。記者周嘉茹／攝影
桃園市消防局局長龔永信參觀展區。記者周嘉茹／攝影

消防員 桃園

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