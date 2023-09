新屋、敬鵬大火釀12名消防殉職 消防影像展17日辦追思

桃園市2015年、2018年,分別發生新屋保齡球館大火及平鎮敬鵬工廠大火,造成12名消防員殉職,成為許多人內心的傷痛。由基層消防員組成的「消防員工作權益促進協會」,今於桃園市光影文化館舉行「焰火聚光-消防改革10周年影像展」,紀念這10年來的消防改革,並將於17日舉辦追思活動,期望逝去的生命不被遺忘。

「消防員工作權益促進協會」於今年成立10周年 ,旨在促進消防員工作權益,「焰火聚光-消防改革10周年影像展-(Light with Fire—Image and Video Exhibition of the 10th Anniversary of Fire Reform)』7月首度於台南開展,吸引500多人次觀展,今於桃園接力再開,向桃園市民與社會大眾介紹關於消防員協會歷來的奮鬥與組纖不易。

常設展區以影像、文字呈現10年來基層消防員爭取工作權益的紀錄 ,共分為四大展區,包括「人力工時、資源濫用、基層民主、消防殉職」。現場提供導覽手冊,透過文字貼近基層消防員在組織過程與爭取權益的感觸與心情,展現消防員迄今為止遇到的工作權益困境與近年來的革變 。

桃園過去曾發生兩起重大集體消防殉職案,分別是2015年新屋保齡球館大火,及2018年平鎮敬鵬工廠大火,各奪走6名消防員性命,共釀12名消防員殉職。協會指出,此兩起事件成為改革的重要基礎,新屋大火推動真相調查,並於桃園防災教育館前建立紀念碑,篆刻殉職案發生的疏失與檢討以銘於歷史。而敬鶋大火催生2019年,初次由基屠消防員草根推動修法,將消防員生命三權「資訊權、退避權、調查權」納入消防法。

協會表示,9月桃園場設立桃園消防員集體殉職特別展區,並將於17日下午兩點舉辦追思活動,向桃園民眾詳細介紹兩起案件,期望逝去的生命不被遺忘,在消防改革的歷史上,其奉獻與精神永誌不渝。