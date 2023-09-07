太魯閣事故保存列車搜出遺骸 台鐵：會同4方再徹底清理
太魯閣號事故保存列車事發2年多，從上月底發現遺骨後，經搜查竟搜出更多遺骸與遺物，輿論譁然。行政院昨日召集相關單位召開檢討會議，台鐵今天表示，昨向罹難者家屬致歉，後續配合檢警單位完成車廂清查作業，將盡速會同路警、消防、運安會及家屬，再次徹底清理，保存車廂。
台鐵表示，昨日行政院會議後，有關事故車廂未清理完成一事，立即透過關懷小組向罹難者家屬致歉。目前檢警單位9月1日及4日在事故車廂內清查的遺留物，已經檢察官同意由路警局點交給台鐵局，台鐵局已全數上網公告，並透過關懷小組主動通知家屬並協助進行認領作業。
台鐵表示，後續配合檢警單位完成車廂清查作業後點交台鐵局，將盡速會同路警、消防、運安會及家屬，再次徹底清理，保存車廂。
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