影／求兒子死亡真相！中尉排長母親向國防部長攔車下跪求情

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長，前天清晨被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下；家屬強烈質疑死因不單純，鄭的父母認為「兒子是被逼死的」，國防部長邱國正昨南下了解，在營區攔下鄭的父母座車，鄭母對邱下跪，哭著要真相，邱安撫說，身為國防部大家長一定會把事情釐清，給家長交代。

據了解，前天清晨六時左右，陸戰隊九九旅官兵不見鄭姓排長，所有官兵遍尋營區，最後在兵舍後方發現鄭懸吊在大榕樹上，雖立即救人，但已無生命跡象。

軍方隨即通報高雄憲兵隊及警方，軍、警人員現場勘查，發現鄭當時懸吊位置離地面近5公尺高，研判輕生。

國防部長邱國正昨南下高雄海陸99營區了解事發經過，在營區外攔下即將離開的鄭男父母座車，向坐在駕車的鄭父說，「過來和大家致個歉，因為發生在營區內」。

鄭男母親下車後，一看到邱國正即下跪拜託邱要調查兒子的死亡真相，邱見狀邊扶起鄭母邊說「你千萬不要這樣，不要講拜託，你們不拜託，我也會處理，先起來」。

邱國正對鄭男父母說，他代表國防部和所有官兵，向家長表達所有誠意，你們列出的問題，我給答案，而且答案一定有佐證資料。

鄭父對邱說，我們就是要真相，邱說，我們會朝這方面努力，鄭母對邱哭訴，「非要這樣把他逼死，他犯了什麼錯嗎，我要真相！」

邱安撫家屬，盼家屬把心放平靜不容易，雖然對家長來說是一個苛求。鄭父說，一個孩子在這裡，變成這樣；邱當下以過來人說，「我也是年輕這樣過來，到部隊後，年輕或期別高的，不但不教我，還修理我，我也受不了，這裡會給各位一個答案」。

邱並強調，既然是國防部的同仁，站在大家長的分上，一定會把事情釐清，給家長一個很好的交代，毫無遺憾，「你們的疑問我會講清楚」。

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