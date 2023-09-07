上網賣骨董也遇上詐騙！警：提到「匯款」關鍵字眼要小心

苗栗縣一名陳姓男子日前上網想拍賣自己一件骨董，未料卻遇上詐騙集團誆稱要先匯6萬元港幣「質保金」，還好陳男匯款時有行員機警報警，才未一步步落入詐騙集團陷阱；陳男事後也驚覺「上網賣古董也會遇上詐騙！」警方則表示，只要對方提到「匯款」關鍵字眼都要小心！

據了解，陳姓男子日前到銀行要匯款港幣6萬元(換算新台幣約24萬元)，行員關懷提問時詢問匯款目的，他表示要支付古董拍賣保證金，行員機警察覺，恐有詐騙之虞，通報警方到場協助。

年過6旬的陳姓男子稱持有一件骨董黑窯，於網路上認識一名自稱蘇富比古董拍賣家，並加入Line通訊軟體聯繫，對方表示能協助拍賣古董。陳男同意後，對方稱以港幣280萬成功拍賣，並傳送匯款明細取信他，並要求他須先匯款6萬元港幣「質保金」才能領取拍賣金額；現場處理警員一聽發覺顯為詐騙，與銀行副理一同以過往類似案例向陳男解釋，他才驚覺遭詐。