京華城舊址工地吊車翻覆 開發商：虛驚一場 檢討工安
台北市八德路上的京華城舊址改建案，今早發生工安事故，一輛吊車翻覆，導致駕駛受困車內約1小時，警消獲報後到場協助，駕駛也順利脫困，事故發生原因待調查釐清；但依現場勞檢初步研判，如果是吊車荷重過重，將依「職安法」裁罰雇主3到30萬元。
開發商鼎越開發也就今早吊車不慎翻覆意外、虛驚一場說明如下：
針對京華廣場興建工地今天發生吊車翻覆意外，深感遺憾，事故係因營造廠商操作吊車時不慎翻覆，駕駛受困；意外發生後，現場人員立刻通報119展開救援，傷者被救出時意識清楚，自行走上救護車就醫。
鼎越開發已責成營造廠商務必以保障勞動安全為首要，妥善安排傷者照顧，重新檢討工地安全，讓勞工在安全環境下安心工作。
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