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國3彰化路段火燒車駕駛下車搬貨 遭後3車連環撞昏迷指數3

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道3號南向197.7公里路段昨天晚間一輛廂型車火燒車，駕車林姓男子下車搬運車內貨物時，遭後方駛來三輛轎車推撞及追撞，林男被壓在車底，經彰化縣消防局人員救出，送到彰化基督教醫院前已無呼吸心跳，但經彰基搶救後，目前狀況血壓、心跳穩定，不過昏迷指數只有3分，插管在加護病房治療中。

國道第七警察大隊調查，30歲林姓男子駕駛廂型車載著妻子，昨晚7時58分許，行經國道3號南向197.7公里路段時，廂型車突然起火燃燒，立即將車停在外側車道，他們立即下車搬運車內貨物，卻遭後方駛來的3輛轎車推撞及追撞，廂型車火勢更加猛烈，林姓駕駛並被壓在一輛轎車車底，經消防人員搶救才脫困。

彰化基督教醫院表示，林男到院前已OHCA(無呼吸心跳)，身上有一些燒傷的情況，大約都集中在雙下肢，2到3度的燒傷，面積大約有20%；另外，頭皮、臉部有撕裂傷，都經過縫合。目前狀況血壓、心跳穩定，不過昏迷指數只有3分，插管於加護病房治療中。

警方指出，此件火燒車案發生時，第七大隊據報後，立即派遣巡邏車、緩撞車、刑事組人員前往處理，雖以巡邏車上滅火器滅火，仍無法撲滅火勢，通知彰化縣消防局消防車、救護車趕往現場處理，在8時53分全部排除，恢復正常通行。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲駕駛人，平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並在後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，切勿停留在車道上，並利用1968專線或110通報處理。

國道3號南向197.7公里路段，昨天晚間一輛廂型車火燒車，再遭後方駛來三輛轎車推撞及追撞，造成廂型車林姓駕駛重傷命危。圖／警方提供
國道3號南向197.7公里路段，昨天晚間一輛廂型車火燒車，再遭後方駛來三輛轎車推撞及追撞，造成廂型車林姓駕駛重傷命危。圖／警方提供
國道3號南向197.7公里路段，昨天晚間一輛廂型車火燒車，再遭後方駛來三輛轎車推撞及追撞，造成廂型車林姓駕駛重傷命危。圖／警方提供
國道3號南向197.7公里路段，昨天晚間一輛廂型車火燒車，再遭後方駛來三輛轎車推撞及追撞，造成廂型車林姓駕駛重傷命危。圖／警方提供
國道3號南向197.7公里路段，昨天晚間一輛廂型車火燒車，再遭後方駛來三輛轎車推撞及追撞，造成廂型車林姓駕駛重傷命危。圖／警方提供
國道3號南向197.7公里路段，昨天晚間一輛廂型車火燒車，再遭後方駛來三輛轎車推撞及追撞，造成廂型車林姓駕駛重傷命危。圖／警方提供
國道3號南向197.7公里路段，昨天晚間一輛廂型車火燒車，再遭後方駛來三輛轎車推撞及追撞，造成廂型車林姓駕駛重傷命危。圖／彰化縣消防局提供
國道3號南向197.7公里路段，昨天晚間一輛廂型車火燒車，再遭後方駛來三輛轎車推撞及追撞，造成廂型車林姓駕駛重傷命危。圖／彰化縣消防局提供

車道 國道

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