高雄租車行店長自製假車牌 騙過車辨「免費」停公司停車場

高雄一家租車公司的劉姓店長，利用壓克力板自製假車牌，好讓李姓友人寄放的轎車，能夠「免費」停入公司租借的停車場，今年2月間，劉男友人前來借車，劉卻忘了換掉假車牌，友人開偽造的車牌上路被警方攔檢查獲，高雄地檢署偵結，今依偽造文書罪起訴劉男。

檢方調查，劉男任職的租車公司租借左營高鐵站附近的一處停車場，公司裡的租賃車輛平時就停在停車場內。

今年1月間，李姓友人將一輛轎車交給劉男保管，劉男為省停車費，自己用壓克力板仿製一面與公司租賃車一樣的車牌，順利騙過停車場的車牌辨識系統，將李男轎車開進停車場內停放。

轎車「免費」停了1個月後，劉男的友人跟他借車，劉將李男寄放的轎車借給好友，卻忘記拔掉自製的假車牌，好友開車上路後，在鼓山區被警方攔下，員警一眼就認出車牌造假，將劉男依偽造文書罪移送法辦。