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鬼月驚魂！導航出包一家6口誤闖迷航熱點嘉義芎蕉山

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義大林神秘芎蕉山4日颱風天傍晚傳台中一家6口旅遊時，導航誤入迷航偏僻產業道路，因位置難查，竹崎警分局警員巧妙運用巡邏車警報器與受困康姓一家，以按車輛喇叭方式聽音辨位，順利找到困在荒郊野外的一家人，事後家屬更前往梅山分駐所旁玉虛宮參拜，結束驚險難忘的颱風假

竹崎警分局梅山大南聯合所表示，4日下午4點接獲康姓民眾報案指出，欲從梅山公園前往民雄鄉旺萊山鳳梨觀光工廠，導航行駛嘉106線已逾40分鐘，因迷路請求警方協助。

因康男住台中非本地人，無法明確指出周邊地理位置，且網路訊號無法正確定位，警方先與困者加LINE保持聯繫，梅山所警員彭煜鈞、吳玟翰2人沿嘉106線搜尋，康男則拍受困周圍地形地物，供警方比對。

據了解，受困地點在偏僻產業道路，僅見一座高壓電塔，但逢海葵颱風停班無法查證確切位置，警方改以巡邏車警報器與康民按車輛喇叭方式溝通，聽音辨位。

終於在天色轉暗之際，在梅山鄉雙溪村往大林鎮芎蕉山上狹小產業道路尋獲，其康妻挺32周身孕飽受驚嚇，見警察出現猶如看到救世主，大家心喜不已。

警方表示，受困康男因道路泥濘濕滑且陡峭，車輛不斷打滑不敢再開，當地熱心民眾駕發財車，以繩索牽引方式操控車輛，順利將車輛及家人平安脫困，因飽受驚嚇，先帶至梅山分駐所休息，提供茶水點心充飢，緩解情緒。

康男岳母表示，農曆七月受困荒郊野外天色又越來越暗，當下真的十分害怕，萬分感謝警方協助，順利平安脫困，回家前特別至分駐所旁之玉虛宮拜拜感謝玄天上帝保佑，結束驚險難忘的颱風假。

竹崎警分局閻百川表示，嘉縣山區風景區道路多屬崎嶇山路，且分支產業道路甚多，易造成導航運算時誤判，呼籲遊客最好事先查詢地圖路線，切勿盡信導航帶路，以免迷路受困。

台中康姓一家6口4日海葵颱風出遊，誤信導航迷航，欲去民雄旺萊山，竟詭異導航到大林鎮芎蕉山的驚魂記。圖／嘉縣竹崎警分局提供
台中康姓一家6口4日海葵颱風出遊，誤信導航迷航，欲去民雄旺萊山，竟詭異導航到大林鎮芎蕉山的驚魂記。圖／嘉縣竹崎警分局提供
台中康姓一家6口4日海葵颱風出遊，誤信導航迷航，欲去民雄旺萊山，竟詭異導航到大林鎮芎蕉山的驚魂記。圖／嘉縣竹崎警分局提供
台中康姓一家6口4日海葵颱風出遊，誤信導航迷航，欲去民雄旺萊山，竟詭異導航到大林鎮芎蕉山的驚魂記。圖／嘉縣竹崎警分局提供

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