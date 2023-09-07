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中尉排長死在營區今相驗 海陸指揮部：若涉不當管教絕不寬貸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長前天清晨被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下；檢方今天上午相驗，家屬強烈質疑死因不單純，鄭母哭喊「兒子是被逼死的，要求給真相」，海陸指揮部今也派員到殯儀館，指揮部事後表示，對於同袍過世深感不捨和遺憾，若有涉及不當管教，絕不寬貸。

陸戰隊九九旅官兵前天清晨6時許不見鄭姓中尉排長的人影，官兵遍尋營區，最後在兵舍後方發現鄭懸吊在大榕樹上，雖立即救人，但已無生命跡象。

軍方隨即通報高雄憲兵隊及警方，軍、警人員現場勘查，發現鄭當時懸吊位置離地面近5公尺高，研判輕生。

檢方今天上午8時20分許相驗遺體，鄭男父母和家屬在殯儀館等候，身旁站滿了軍方人士，鄭的父母哭訴要求軍方給真相。

海軍陸戰隊指揮派高層到場關切，指揮部指出，對於同袍在部隊身亡深感遺憾和不捨，對於有關家屬提出的疑問，都會列入管制，並請檢方依司法調查的程序完成查察。

指揮部並強調，如果整件案子有涉及不當管教的部分，也會依法重辦，絕不寬貸。

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海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉前天死在營區，圖為案發現場。圖／家屬提供
海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉前天死在營區，圖為案發現場。圖／家屬提供
海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉前天死在營區，今天上午檢方相驗，軍方人員向鄭男父母詢問是否有何處要幫忙。記者石秀華／攝影
海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉前天死在營區，今天上午檢方相驗，軍方人員向鄭男父母詢問是否有何處要幫忙。記者石秀華／攝影
海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉前天死在營區，今天上午檢方相驗，鄭母要求真相，哭倒丈夫懷裡。記者石秀華／攝影
海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉前天死在營區，今天上午檢方相驗，鄭母要求真相，哭倒丈夫懷裡。記者石秀華／攝影

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