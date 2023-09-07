新北上半年稽查345次學幼童車 31輛違規開罰21.5萬

新北市學幼童車聯合稽查小組開學周到板橋區忠孝國中周邊稽查，共計攔檢3輛次補習班車輛、10輛次幼童車，其中一輛幼童專用車蜂鳴器異常，稽查人員已依法要求複檢，逾期未檢將開罰。而從今年初至7月底，已稽查學幼童車共計345次，有4輛幼童專用車、27輛補習班或課照中心車違規，共裁罰21.5萬。

教育局指出，從今年1月1日至7月31日止，已稽查學幼童車共計345次，查獲4輛幼童專用車違規，樣態有載運對象不符、幼童專用車未配置隨車人員照護、駕駛尚未核備及行車記錄器尚未保留2年等，並依幼兒教育及照顧法規定，共裁罰7萬1000元。

此外，期間也查獲27輛違規補習班或課照中心車，違規樣態有未核備、車齡逾法定年限、超載、駕駛資格不符等，並依學生交通車管理辦法共裁罰14萬4000元，違規車輛經追蹤已全數完成改善。

教育局說，這次開學周至板橋區忠孝國中周邊進行學幼童車擴大聯合稽查，共計攔檢13輛次學幼童接送車輛，包含3輛次補習班車輛及10輛次幼童車，其中1輛幼童專用車蜂鳴器異常，已依道路交通管理處罰條例要求複檢，逾期未檢將開罰。