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影／「絕命終結站」情節！19歲男騎機車自摔 連兩撞慘遭拖吊車輾斃

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天深夜11時許，19歲顧姓男子騎乘機車行經台北市文山區木新路二段，不慎自摔滑行，波及到前方劉姓騎士機車，劉姓騎士和謝姓路人立即查看顧姓騎士狀況，不料後方范姓女子駕駛車輛追撞三人，顧男更被撞到一旁的對向車道，隨即遭高速公路特約拖吊車輾過頭部，送醫後不治。

顧姓男子遭遇死劫過程，宛如電影「絕命終結站」情節；顧男疑似是大學生，深夜打工結束後，騎車要和友人聚餐，經過木新路二段，機車經過地下標線時失控自摔，連人帶車滑行前方，撞到劉姓騎士的機車。

劉姓騎士被撞後，下車查看顧男狀況，一旁路過的謝姓男子也好心上前幫忙，沒想到後方范姓女子駕駛車輛，疑似天色昏暗沒有注意前方事故，直行撞上三人，顧姓騎士被撞到一旁的對向車道。

顧男被撞後掙扎抬頭，不到10秒，行經對向車道的林姓男子駕駛拖吊車，直接輾過顧男頭部。

顧男被輾過後，當場失去呼吸心跳，送醫後不治；劉姓騎士、謝姓路人輕傷，已無大礙，警方到場後，現場人士都無酒駕。

先撞上三人的范姓女子及輾過顧男的拖吊車駕駛，聲稱當時因為下雨，天色昏暗事發突然，發現時已經來不及，警方訊問後，將兩人依過失致死罪嫌移送法辦。

范姓女子駕駛車輛，疑似天色昏暗沒有注意到前方有交通事故，將顧姓男子撞到對向車道，顧男遭拖吊車輾斃。記者廖炳棋/翻攝
范姓女子駕駛車輛，疑似天色昏暗沒有注意到前方有交通事故，將顧姓男子撞到對向車道，顧男遭拖吊車輾斃。記者廖炳棋/翻攝
范姓女子駕駛車輛，疑似天色昏暗沒有注意到前方有交通事故，將顧姓男子撞到對向車道，顧男遭拖吊車輾斃。記者廖炳棋/翻攝
范姓女子駕駛車輛，疑似天色昏暗沒有注意到前方有交通事故，將顧姓男子撞到對向車道，顧男遭拖吊車輾斃。記者廖炳棋/翻攝

車道 自摔 失控

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