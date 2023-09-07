影／單車翁闖越屏東大埔平交道 遭列車撞上慘死、多班列車延誤

屏東縣南州鄉大埔平交道今天上午6時50分發生一起交通事故，南州鄉65歲蔡姓男子騎單車不明原因闖入已放下柵欄的鐵路平交通，當時行進中的電聯區間車（3054車次）煞車不及直接撞上，南州消防分隊和鐵路警察獲報後趕往現場處理，發現蔡的頭部嚴重受創，多處開放性骨折且意識模糊，緊送送往東港安泰醫院搶救，在9時17分宣告不治；警方完成蒐證後於7時45分放行，列車延誤情形仍待台鐵統計。 屏東縣南州鄉65歲蔡姓男子今早單車闖入已放下柵欄的大埔平交通，被行進中的區間車（3054車次）直接撞上，送醫搶救不治。記者潘欣中／翻攝 屏東縣南州鄉65歲蔡姓男子今早單車闖入已放下柵欄的大埔平交通，被行進中的區間車（3054車次）直接撞上，送醫搶救不治。記者潘欣中／翻攝 屏東縣南州鄉65歲蔡姓男子今早單車闖入已放下柵欄的大埔平交通，被行進中的區間車（3054車次）直接撞上，送醫搶救不治，車前輪扭曲變形。記者潘欣中／翻攝