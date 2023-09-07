快訊

北市工安意外！京華城工地吊車「180度倒栽蔥」 現場驚險畫面曝光

黃捷PO十年前史瓦帝尼當志工嫩照 中分髮型被誇超可愛

新竹副市長上班最後一天！蔡麗清臉書發文「這8字」表明心跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誤信股票投資群組陷阱 台南老翁險被騙100萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

77歲黃姓老翁在網路平台點入投資股票的連結，網頁中自稱股市名人教學投資股票，能代為投資獲利豐厚。 他信以為真，昨天到台南市某銀行要匯款100萬元，行員察覺有異報警處理，警員及時勸阻保住他辛苦積蓄。

「有老人被詐騙，請警員來了解。」 台南市警二分局海安派出所警員昨天下午3點巡邏時，接獲轄區金華路某銀行報案，指稱黃姓老翁，準備臨櫃提款100萬元，疑似遭到詐騙，請警方到場協助。

警員黃游成、李俊諺到場後，發現黃在網路平台點入投資股票連結，網頁中有自稱股市名人教學投資股票，隨後黃加入該名人LINE暱稱「詩婷」帳號，並與其討論如何投資股票，因此誤信詐騙集團讒言準備將積蓄提款。

警員向黃耐心的勸導說明，近來網路上許多自稱股市名師一再宣傳投資股票可以高獲利，都是詐騙集團要騙取財物的手法，黃才驚覺對方為詐騙集團，險遭到詐騙，立即停止提款，並不斷向員警道謝。

台南市警二分局表示，投資詐騙通常以虛假的投資機會或計劃為誘餌，使投資人相信可以輕鬆、快速地獲取高獲利回報，以巧妙的手法將錢財騙取。提醒民眾匯款前應多加查證，遇有可疑情事應立即撥打165反詐騙專線或110報案查詢，以免上當受騙。

不法分子利用LINE指示內容行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容行騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市黃姓老翁遭到電信投資詐騙，警員及時勸阻保住他100萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市黃姓老翁遭到電信投資詐騙，警員及時勸阻保住他100萬元。記者黃宣翰／翻攝

延伸閱讀

影／90歲翁柱杖散步迷途離家4公里跌倒 台中警護送回家

新竹7旬老翁命危倒路邊 消防員「電」他救一命

雲林小黃運將助警逮2車手 心忐忑仍勇於阻詐140萬元

獨居老翁輕微失智只信這名醫師 大甲李綜合醫師充當家人談心

相關新聞

貨輪密閉船艙內昏迷 直升機深夜吊掛救援3陸籍船員仍不治

一艘賴比瑞亞籍貨輪「MSXT ECHO」昨晚行經花蓮外海時求救，表示有3名中國大陸籍船員在密閉船艙內昏迷，急需送醫。空勤...

誤信股票投資群組陷阱 台南老翁險被騙100萬元

77歲黃姓老翁在網路平台點入投資股票的連結，網頁中自稱股市名人教學投資股票，能代為投資獲利豐厚。 他信以為真，昨天到台南...

高雄男上大號「超抽」衛生紙丟一地 加油站不滿告竊盜

高雄謝姓男子今年6月到鹽埕區中油加油站大號，他在廁所外抽了多張衛生紙，如廁結束後剩餘16張沒用完，他放在廁所內卻被站方提...

台64線癱瘓 聯結車撞分隔島打橫翻覆 車頭全毀成廢鐵

新北市台64線快速道路西行約20公里處今天凌晨5時許發生聯結車翻車事故。50多歲男子駕駛聯結車行經該路段時疑因精神不濟自...

影／90歲翁柱杖散步迷途離家4公里跌倒 台中警護送回家

長者最怕跌倒，台中90歲王姓老翁前天清晨柱著枴杖散步，從龍井家中走路後迷途，一路走到梧棲區走了4公里，一時重心不穩跌倒，...

保證穩賺不賠？台中婦險遭詐騙還擔心壞了對方生財之道

台中市豐原區章姓婦人在網路影音平台看到財經專家推薦的投資廣告，加了理財專員的LINE，對方向婦人宣稱該公司能線上指導並代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦