誤信股票投資群組陷阱 台南老翁險被騙100萬元

77歲黃姓老翁在網路平台點入投資股票的連結，網頁中自稱股市名人教學投資股票，能代為投資獲利豐厚。 他信以為真，昨天到台南市某銀行要匯款100萬元，行員察覺有異報警處理，警員及時勸阻保住他辛苦積蓄。

「有老人被詐騙，請警員來了解。」 台南市警二分局海安派出所警員昨天下午3點巡邏時，接獲轄區金華路某銀行報案，指稱黃姓老翁，準備臨櫃提款100萬元，疑似遭到詐騙，請警方到場協助。

警員黃游成、李俊諺到場後，發現黃在網路平台點入投資股票連結，網頁中有自稱股市名人教學投資股票，隨後黃加入該名人LINE暱稱「詩婷」帳號，並與其討論如何投資股票，因此誤信詐騙集團讒言準備將積蓄提款。

警員向黃耐心的勸導說明，近來網路上許多自稱股市名師一再宣傳投資股票可以高獲利，都是詐騙集團要騙取財物的手法，黃才驚覺對方為詐騙集團，險遭到詐騙，立即停止提款，並不斷向員警道謝。