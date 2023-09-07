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高雄男上大號「超抽」衛生紙丟一地 加油站不滿告竊盜

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄謝姓男子今年6月到鹽埕區中油加油站大號，他在廁所外抽了多張衛生紙，如廁結束後剩餘16張沒用完，他放在廁所內卻被站方提告竊盜，高雄地檢署調查後認為謝男沒有不法意圖，不構成竊盜，偵結不起訴處分。

今年6月15日下午1時許，47歲的謝男因內急跑到鹽埕區大義街的中油加油站，在廁所外抽了多張衛生紙後進去如廁，「解放」完成後隨即離去。

後來站方工作人員打掃時，發現謝男使用的廁所有16張衛生紙散落在地上，通報站長後調閱監視器畫面，發現謝男進去廁所前狂抽衛生紙，站方不滿謝男「大號」完後將廁所弄得不乾淨，隨即拿監視器畫面報警提告竊盜。

高雄地檢署偵辦時，謝男供稱加油站的衛生紙放外廁所外，他擔心大號時要使用的量不夠，才會多抽幾次，但衛生紙沒有用完，多餘的衛生紙就放在廁所沒有帶走。

檢方另請站方解釋，站方才說是謝男把衛生紙丟在地上造成髒亂才會報案，他並沒有要提出竊盜告訴，事後謝男也有來道歉，並沒有造成財物損失。

檢方認為，謝男使用廁所後沒有維持乾淨就離開確實不對，但他抽衛生紙如廁並無不法意圖，與竊盜罪構成要件有別，偵結處分不起訴。

謝姓男子到加油站上大號「超抽」衛生紙，被站方挨告竊盜，檢方偵結後不起訴處分。示意圖。記者張議晨/攝影
謝姓男子到加油站上大號「超抽」衛生紙，被站方挨告竊盜，檢方偵結後不起訴處分。示意圖。記者張議晨/攝影

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