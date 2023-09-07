台64線癱瘓、聯結車撞分隔島打橫翻覆 車頭全毀成廢鐵

新北市台64線快速道路西行約20公里處今天凌晨5時許發生聯結車翻車事故。50多歲男子駕駛聯結車行經該路段時疑因精神不濟自撞分隔島，導致車輛失控翻覆橫躺在車道上，不但車頭嚴重毀損，車輛零件也散落一地，也造成台64線西行全線車道被占用。所幸駕駛送醫後並無生命危險。確切車禍發生原因仍待調查。

據了解，肇事的聯結車駕駛今天清晨5時許，駕駛聯結車行經台64線快速道路中和往板橋方向，過了20公里處板橋出口後，駕駛疑因精神不濟直接撞上分隔島，聯結車撞擊後失控整輛翻覆，導致台64線西行全線車道被占用。救護人員到場後將駕駛送醫，所幸僅肢體擦挫傷並無生命危險。