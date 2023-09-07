影／90歲翁柱杖散步迷途離家4公里跌倒 台中警護送回家

長者最怕跌倒，台中90歲王姓老翁前天清晨柱著枴杖散步，從龍井家中走路後迷途，一路走到梧棲區走了4公里，一時重心不穩跌倒，路人上前攙扶並報警，清水警分局員警到場，護送老翁回派出所，通知家人帶回。

前天清晨5點，王姓老翁步履蹣跚走在台中梧棲區中央路一段，一時重心不穩跌倒，熱心民眾上前攙扶，並報案尋求警方協助。

台中市清水警分局安寧派出所警員林郁清與實務訓練生陳國裕接獲報案後趕到場時，老翁已離開，當時清晨下雨天氣不穏，2名員警為求慎重，在現場附近依老翁穿著特徵，地毯式搜尋，約5分鐘後，發現王姓老翁手拄著拐杖，虛弱緩慢走在道路上，警方上前關心，並檢示有無受傷，但詢問年籍資料時，王姓老翁沉默以對堅持要自己回家。

員警仍擔心老翁走在路上有危險之虞，當下逐戶詢問附近居民是否認識，恰巧有位騎車經過的婦人表示認識老翁，並將聯繫方式提供警方，等待家屬時，員警先將老翁帶回派出所休息，並且準備茶水點心供老翁解飢。

王姓老翁兒子表示，他與父親同住龍井區，父親平時清晨會在住家附近散步的習慣，不曾走遠，不知為何這次父親會迷途離家約4公里遠的地方，幸好警方將其父親載返照顧，很感激警察的善舉，謝謝警方的堅持，讓父親免於流落街頭之苦。