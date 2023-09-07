保證穩賺不賠？台中婦險遭詐騙還擔心壞了對方生財之道

台中市豐原區章姓婦人在網路影音平台看到財經專家推薦的投資廣告，加了理財專員的LINE，對方向婦人宣稱該公司能線上指導並代為操盤，「保證穩賺不賠」，還提醒臨櫃匯款不能說是為了投資，否則洩漏資金流向，生財之道將因此破局，幸機警行員察覺有異，通報警方到場關懷，順利阻止這場騙局。

前天中午11點多，豐原警分局豐原派出所警員湯巧庭接獲行員通報，57歲章姓婦人要匯款9萬元投資友人服飾業，進一步關懷時，欲言又止且神色異常，行員直覺不對勁，通報警方到場。

原來，章婦透過YOUTUBE投資廣告，與多個自稱投資專員的不明人士互加為LINE好友，對方將其拉入投資社群內，誆稱在投資老師的指導下「保證穩賺不賠」，章婦遭詐團話術洗腦，依指示下載投資APP，到銀行欲臨櫃匯9萬元至指定帳戶，幸遇機警行員察覺有異並通報。

面對警方苦口婆心的勸說，章婦起初仍深信詐團的說詞，還擔心將事情全盤托出會洩漏該公司的資金流向，害對方生財之道破局，並反問員警都有財經專家在平台廣告上推薦了，怎麼可能會是假的？