影／雙警冒雨搬擋路巨石 吊車司機帥氣支援
台灣最美的風景是人！昨晚7點多，台中市東勢區大雨滂沱，東坑路12公里處一顆巨石掉落路間，阻礙通行，因巨石約半個成人高，實在太重，2名員警全身淋濕也無法推動，所幸一名吊車司機行經，熱心將巨石吊掛路旁，協助排除路障，警民雖全身淋濕，但內心相當溫暖。
昨天晚間7點多，東勢警分局中坑所所長劉明泉與警員侯茂霖執行巡邏勤務，在東勢區東坑路12公里處發現一顆巨石掉落，造成東坑路往來車輛通行受阻。
員警先擺設三角錐警戒，並以掃把先將小落石掃至路旁，但最大顆巨石約半個成人高，不排除重量破百公斤，劉與侯冒雨以推行、二人合抱方式，都無法移動巨大落石。
劉明泉準備通報相關機關處理時，有輛熱心吊車司機經過，二話不說立即協助警方將巨石吊起並放置路旁，警民3人雖然全身溼透執行吊掛任務，但見到巨石移至路旁，都會心的笑了。據悉，熱心的吊車司機說協助警方事小，不足掛齒，隨即豪爽離開，未留下姓名。
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