影／台中通緝犯漫步嗑早餐遇警 百米狂奔不支舉雙手投降

高雄楠梓區前天上午6時許，36歲吳姓男子悠閒漫步在楠梓新路一帶，正當他邊走邊吃手中早餐時，正巧楠梓分局員警巡邏路過，瞥見吳男疑似台中地檢署公告的通緝犯，隨即欲上前盤查，這時吳男突然轉身跑給警察追，但狂奔百餘公尺遠後，仍因體力不支，遭警制伏並解送歸案。

楠梓分局指出，吳男為去年4月台中地檢署發布的槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯，吳自知遭通緝才來到高雄楠梓區藏匿，沒想到，悠哉在路上散步嗑早餐，竟會遇上警方盤查，才因此拔腿狂奔，最終還是逃不過高雄警方的鷹眼追緝。 台中通緝犯遇上警方盤查轉身逃跑。記者古和純／翻攝