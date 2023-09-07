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反詐宣導出奇招 竹市警邀木雕大師「藝」起反詐

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市香山區西濱公路旁有一家名聞遐邇的工藝館，為在地木雕藝術大師陳敏富創辦，陳歷年來得獎無數，日前受邀於竹市警第三分局加入反詐、打詐、識詐宣導活動，不但將工藝館作為宣導活動場地，還特別提供多項木雕紀念品做為識詐活動有獎徵答的禮物，並號召地方人士及木雕粉絲們共同參與，希望大家「藝」起反詐，「材」不會受騙。

陳敏富創辦的這間工藝館藏著他一輩子的精心創作，從不浪費一材一木的他，總會在完成作品後，將所剩餘的台灣檜木殘餘價值利用到淋漓盡致，重新雕塑出各類的小型紀念品賦予它新生命，分送給喜歡木雕藝術的人。

警方指出，陳敏富平日熱心公益，主動參與地方上的各項事務和建設，近日受邀加入警方反詐、打詐、識詐的宣導活動，會中，警方還邀來詐騙案件的被害人現身說法，將受害時的場景逐一還原，並分享受害後的心路歷程，引起極大迴響，讓與會民眾確實了解到詐騙的手法及話術，也因為當事人的切身之痛，使廣大民眾更能提高警覺，對於詐欺的犯行更加的了解和體悟。

第三分局分局長林炎巨表示，為提升政府防制詐欺犯罪能量，行政院推動打詐行動綱領1.5版，以積極提升政府打擊詐欺犯罪之成效，三分局除在打擊詐欺犯罪著有績效外，平日更注重於防制面向，展開一系列的預防犯罪宣導活動，這次結合木雕藝術讓轄區民眾留下深刻的印象，有助於反詐宣導活動的效果，共同為民眾財產安全把關。

陳敏富日前受邀於竹市警第三分局加入反詐、打詐、識詐宣導活動，不但將工藝館作為宣導活動場地，還特別提供多項木雕紀念品做為識詐活動有獎徵答的禮物。圖／警方提供
陳敏富日前受邀於竹市警第三分局加入反詐、打詐、識詐宣導活動，不但將工藝館作為宣導活動場地，還特別提供多項木雕紀念品做為識詐活動有獎徵答的禮物。圖／警方提供
陳敏富不但將工藝館作為宣導活動場地，還特別提供多項木雕紀念品做為識詐活動有獎徵答的禮物，並號召地方人士及木雕粉絲們共同參與。圖／警方提供
陳敏富不但將工藝館作為宣導活動場地，還特別提供多項木雕紀念品做為識詐活動有獎徵答的禮物，並號召地方人士及木雕粉絲們共同參與。圖／警方提供
警方指出，陳敏富平日熱心公益，主動參與地方上的各項事務和建設，近日受邀加入警方反詐、打詐、識詐的宣導活動。圖／警方提供
警方指出，陳敏富平日熱心公益，主動參與地方上的各項事務和建設，近日受邀加入警方反詐、打詐、識詐的宣導活動。圖／警方提供

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