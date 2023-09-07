貨輪密閉船艙內昏迷 直升機深夜吊掛救援3陸籍船員仍不治

一艘賴比瑞亞籍貨輪「MSXT ECHO」昨晚行經花蓮外海時求救，表示有3名中國大陸籍船員在密閉船艙內昏迷，急需送醫。空勤花蓮駐地黑鷹直升機深夜救援，將3名傷患分批吊掛回花蓮港，交由救護車送醫，但3人急救後均告不治，貨輪開往目的地花蓮和平專用港，海巡人員登船擴大檢查，釐清事發原因。

3名死亡船員分別是27歲劉姓、54歲姚姓及33歲李姓男子，都是中國大陸籍，昨晚由直升機吊掛救出後，分別被送到門諾、國軍花蓮總醫院及慈濟醫院救治，但3人到院時都已經沒有呼吸心跳，搶救無效。

「MSXT ECHO」6日晚間8時經過花蓮港東北約12浬處，以無線電通報求救，表示3名中國大陸籍船員在密閉船艙內昏迷。國搜中心獲報後，考量天色已晚，且貨輪位置距離花蓮港較近，建議直接進港將3名傷患送醫。不過，因貨輪船長230公尺，吃水13.5公尺，超過靠泊限制，先出動海巡艇嘗試救援。

海巡署第六海巡隊立刻派出船艇前往救援，昨晚9時15分回報，因貨輪的乾舷太高，不容易吊掛，國搜中心再改派空勤黑鷹直升機前往。

空勤花蓮駐地表示，昨晚由編號NA-711黑鷹直升機執行救援任務，飛行組員包括正駕駛施建誠、副駕駛凃秋旭、機工長黃啟君，並由兩名海巡隊員周志良、李旻峰共勤。

昨晚9時50分飛抵目標區發現貨輪後，實施高低空偵察及救援提示，9時56分吊掛搜救員出艙，到貨輪上對患者作檢傷評估，晚間10時8分先吊掛起1人，飛回花蓮港23號碼頭，落地轉交消防局救護車，接著陸續在晚間10時18分、10時38分再完成兩次吊掛任務，圓滿達成任務。

據了解，「MSXT ECHO」載運煤炭從新加坡回來，原定9月10日回到和平港，昨晚3名船員送醫後，「MSXT ECHO」再航向和平港，進港後由海巡人員登船擴大檢查，釐清事發原因。