高雄女豆漿店用餐借廁所 不慎踩空摔落右腿膝蓋骨外露
高雄一女子今凌晨2時許前往楠梓區瑞屏路上豆漿店用餐，但吃沒幾口就想如廁，女子在店員引導下走向廁所，怎料途中她竟不慎踩空，瞬間慘跌落地下室階梯，傷勢嚴重右腿膝蓋骨外露，彷彿利刃劃開，業者嚇得急忙報案；但警消到場一看也嚇呆，花好一番工夫才將女傷者抬上樓送醫救治。
高雄楠梓區今早發生一起罕見的受傷意外，一36歲女子騎車獨自前往瑞屏路豆漿店用餐，點了95元豆漿、煎餃與卡拉雞後，吃沒幾口就想上廁所。
當時，越南籍女店員好心帶她前往後方廁所方向，並協助打開電燈，但女子疑似未注意一旁地下室階梯，踩空後瞬間跌落地下室。店員指出，當下發現她就要跌下樓時，雖急忙伸手試圖要拉著她，可惜沒成功，女客人當場翻滾摔落至階梯轉彎處。
而女店員衝下樓要幫女客人起身時，赫然發現她右腿膝蓋骨頭竟然外露，彷彿遭利刃劃開，嚇得急忙上樓通報老闆娘報警求助，不過，連警消到場查看也驚呆，一度懷疑是否女客人是被利刃割傷，四處勘驗卻找不到任何血跡，疑似撞到石階尖銳處造成。
據悉，女傷者雖意識清楚，但膝蓋明顯已斷裂，救護人員先緊急在階梯轉彎處替她簡易固定包紮，經好一番工夫將她從地下室階梯抬上樓，緊急送往燕巢區義大醫院救治。
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