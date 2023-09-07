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3陸籍船員貨輪密閉船艙內昏迷 空勤吊掛救援送醫時無呼吸心跳
一艘賴比瑞亞籍貨輪「MSXT ECHO」昨晚行經花蓮外海時求救，表示有3名中國大陸籍船員在密閉船艙內昏迷，急需送醫。空勤直升機昨晚10時許將3名船員吊掛送到花蓮港碼頭，由消防人員送醫，據了解，3人到院時已無呼吸心跳，正在搶救中。
「MSXT ECHO」6日晚間8時經過花蓮港東北約12浬處，以無線電通報求救，表示船上有3名中國大陸籍船員，在密閉船艙內昏迷。國搜中心獲報後，考量天色已晚，且貨輪位置距離花蓮港較近，建議直接進港將3名傷患送醫。不過，因貨輪船長230公尺，吃水13.5公尺，超過靠泊限制，先出動海巡艇嘗試救援。
海巡署第六海巡隊立刻派出船艇前往救援，昨晚9時15分回報，因貨輪的乾舷太高，不容易吊掛，國搜中心於是改派空勤黑鷹直升機前往，在昨晚10時許陸續吊掛起3名傷患，送回花蓮港23號碼頭，再由消防人員分送門諾、國軍花蓮總醫院及慈濟醫院救治，3人到院時，都已沒有呼吸心跳。貨輪則繼續航向目的地和平港。
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