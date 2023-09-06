汐止民宅竄火3人受困！ 新北消防致電指導逃生救3命

新北市汐止區汐萬路1處民宅，今天晚間近10時許突然發生火警，民眾發現後趕緊報警並表示屋內有3人受困。新北市消防局獲報派遣大批人車前往，警消到場後立即佈設水線進入屋內灌救，並同時疏散屋內民眾。20分鐘內就將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡。燃燒面積約14平方公尺。起火原因仍待火調人員調查。

新北市消防局勤務中心今天晚間9時49分，接獲民眾報案表示汐止區汐萬路1棟3層樓透天厝2樓冒出火煙，屋內有3人受困。新北市消防局立即派遣人車前往灌救，同時值勤員也立即致電受困民眾給予線上避難指導，並詢問能否先逃生，但民眾竟表示已無法逃生。