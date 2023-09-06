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汐止民宅竄火3人受困！ 新北消防致電指導逃生救3命

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區汐萬路1處民宅，今天晚間近10時許突然發生火警，民眾發現後趕緊報警並表示屋內有3人受困。新北市消防局獲報派遣大批人車前往，警消到場後立即佈設水線進入屋內灌救，並同時疏散屋內民眾。20分鐘內就將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡。燃燒面積約14平方公尺。起火原因仍待火調人員調查。

新北市消防局勤務中心今天晚間9時49分，接獲民眾報案表示汐止區汐萬路1棟3層樓透天厝2樓冒出火煙，屋內有3人受困。新北市消防局立即派遣人車前往灌救，同時值勤員也立即致電受困民眾給予線上避難指導，並詢問能否先逃生，但民眾竟表示已無法逃生。

執勤員於是告知民眾請他們改至後陽台相對安全區避難待救，警消到場後立即確認屋內受困人員位置後，立即佈設水線進入救援，順利以雙節梯救出在後陽台的3名受困民眾，所幸3人意識清醒皆無外傷，火勢在20分鐘內撲滅。警消進入勘查發現燃燒處位於客廳，面積約14平方公尺。詳細起火原因仍待火災鑑識人員調查。

新北市汐止區一處民宅發生火警，警消獲報到場灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市汐止區一處民宅發生火警，警消獲報到場灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市汐止區一處民宅發生火警，消防局派遣大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市汐止區一處民宅發生火警，消防局派遣大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝

汐止 透天厝

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