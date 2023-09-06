士林警邀藝人黃仲崑宣導社區聯防反詐騙 里民反應熱烈

詐騙集團犯罪猖獗，詐騙被害人遍布全台，詐騙情節每日上演，士林警分局今舉辦社區治安會議，主打識詐防詐、拒絕賄選，並邀請藝人黃仲崑，與警方攜手反詐騙宣導。

士林分局今召開社區治安會議，擺脫過往較乏味的犯罪預防政令宣達，幼兒園參訪警局各組室，新光醫院也分局提供衛教、健康諮詢服務，天恩法律事務所包盛顥律師也到場免費法律諮詢服務，華岡藝校表演藝術課歌舞劇組學生到場表演，再加上藝人演員兼歌手黃仲崑反詐騙宣導，與里民互動熱烈。

士林分局長黃水願主持會議，邀集轄內各級民代、守望相助隊、義警民防、學校、金融機構及里民，一同識詐防詐、拒絕賄選，更結合交通安全、婦幼安全宣導，傳達反賄選、反貪廉政觀念。