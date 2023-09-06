快訊

特戰犬Hola過世 牠的故事當年為軍方挽回善待動物形象

士林警邀藝人黃仲崑宣導社區聯防反詐騙 里民反應熱烈

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐騙集團犯罪猖獗，詐騙被害人遍布全台，詐騙情節每日上演，士林警分局今舉辦社區治安會議，主打識詐防詐、拒絕賄選，並邀請藝人黃仲崑，與警方攜手反詐騙宣導。

士林分局今召開社區治安會議，擺脫過往較乏味的犯罪預防政令宣達，幼兒園參訪警局各組室，新光醫院也分局提供衛教、健康諮詢服務，天恩法律事務所包盛顥律師也到場免費法律諮詢服務，華岡藝校表演藝術課歌舞劇組學生到場表演，再加上藝人演員兼歌手黃仲崑反詐騙宣導，與里民互動熱烈。

士林分局長黃水願主持會議，邀集轄內各級民代、守望相助隊、義警民防、學校、金融機構及里民，一同識詐防詐、拒絕賄選，更結合交通安全、婦幼安全宣導，傳達反賄選、反貪廉政觀念。

警方指出，民眾在會議中提出校園安全、交通狀況等議題，警方也當場指示加強校園周邊巡邏、強化與校方溝通聯繫，並統計轄區異常車禍地點及分析事故原因，積極宣導「社區聯防」共識，維護優良社區治安環境。

藝人黃仲崑，與士林警方攜手反詐騙宣導。圖／士林警分局提供
藝人黃仲崑，與士林警方攜手反詐騙宣導。圖／士林警分局提供
藝人黃仲崑，與士林警方攜手反詐騙宣導。圖／士林警分局提供
藝人黃仲崑，與士林警方攜手反詐騙宣導。圖／士林警分局提供
華岡藝校表演藝術課歌舞劇組學生到場表演。圖／士林警分局提供
華岡藝校表演藝術課歌舞劇組學生到場表演。圖／士林警分局提供
士林分局今召開社區治安會議，主打識詐防詐、拒絕賄選。圖／士林警分局提供
士林分局今召開社區治安會議，主打識詐防詐、拒絕賄選。圖／士林警分局提供

詐騙集團 賄選 民防

延伸閱讀

張斯綱辦「客廳會」傾聽在地心聲 盼黨部協調促成在野團結

佛州首座防颶風都市！注重防洪、蓄水 遭強襲幾乎毫髮無傷

鼓勵長輩走出家門學習 金門樂活學堂今開學

花蓮青年住宅颱風積淹水 縣府：短期強降雨排水不及

相關新聞

疑闖紅燈釀禍 北市男駕車擦撞「整個車頭撞進超商」

王姓男子今晚駕駛汽車行經台北市中山區一處路口，與橫向另輛汽車擦撞後失控撞進路旁一間超商，所幸現場未釀人員傷亡，警方初判王...

高市大樓傳屍臭 男子暴斃租屋處多日死因待查

高雄市三民區建工路某大樓傳出屍臭味，住戶與大樓管委會主委遍尋不著來源，直到今晚1名房東去找房客，發覺異味，報警會同里長開...

國道3號火燒車！男子急下車搬物再3車追撞 命危搶救中

國道3號北上196公里彰化系統交流道段，今晚7時50分許，由林姓男子駕駛的廂型車火燒車，林姓男子下車搬離物品時，後方轎車...

台鐵塗鴉怪客抓到了！22歲男犯後出國今返台 喊「都是外國人噴的」

台鐵新自強號EMU3000上月被人噴漆塗鴉，是國內台鐵列車遭塗鴉首例，鐵路警察局報請檢察官指揮偵辦，今天早上在桃園機場逮...

尋找「娜娜」！傳條通商圈黑道現蹤 警閉鎖式臨檢30店

台北市中山區「條通商圈」今遭指有黑幫勢力現蹤，甚至有飲酒店員工遭擄走恐嚇，轄區中山分局警方一早表示今年未有相關報案紀錄，...

汐止民宅竄火3人受困！ 新北消防致電指導逃生救3命

新北市汐止區汐萬路1處民宅，今天晚間近10時許突然發生火警，民眾發現後趕緊報警並表示屋內有3人受困。新北市消防局獲報派遣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦