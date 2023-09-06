士林警邀藝人黃仲崑宣導社區聯防反詐騙 里民反應熱烈
詐騙集團犯罪猖獗，詐騙被害人遍布全台，詐騙情節每日上演，士林警分局今舉辦社區治安會議，主打識詐防詐、拒絕賄選，並邀請藝人黃仲崑，與警方攜手反詐騙宣導。
士林分局今召開社區治安會議，擺脫過往較乏味的犯罪預防政令宣達，幼兒園參訪警局各組室，新光醫院也分局提供衛教、健康諮詢服務，天恩法律事務所包盛顥律師也到場免費法律諮詢服務，華岡藝校表演藝術課歌舞劇組學生到場表演，再加上藝人演員兼歌手黃仲崑反詐騙宣導，與里民互動熱烈。
士林分局長黃水願主持會議，邀集轄內各級民代、守望相助隊、義警民防、學校、金融機構及里民，一同識詐防詐、拒絕賄選，更結合交通安全、婦幼安全宣導，傳達反賄選、反貪廉政觀念。
警方指出，民眾在會議中提出校園安全、交通狀況等議題，警方也當場指示加強校園周邊巡邏、強化與校方溝通聯繫，並統計轄區異常車禍地點及分析事故原因，積極宣導「社區聯防」共識，維護優良社區治安環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言