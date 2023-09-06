高市大樓傳屍臭 男子暴斃租屋處多日死因待查

高雄市三民區建工路某大樓傳出屍臭味，住戶與大樓管委會主委遍尋不著來源，直到今晚1名房東去找房客，發覺異味，報警會同里長開門，竟發現房客蔡姓男子陳屍屋內。

據了解，高雄市三民區建工路某大樓住戶5日前就聞到異味，與大樓主委四處找尋味道出處，仍遍尋不到來源。今天晚間，1名房東因聯絡不到房客收房租，到租屋查看，聞到屍臭，才報警處理。

由於房門反鎖，警方會同當地里長，打開套房房門便發現59歲的蔡姓男房客，陳屍屋內地板，已經死亡多日。

房東說，蔡姓房客租屋獨居，平時打零工維生，已經租套房10多年。大樓管理員說，死者似乎帶病，常看到他連爬樓梯、走路都會喘。