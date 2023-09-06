聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市大樓傳屍臭 男子暴斃租屋處多日死因待查
高雄市三民區建工路某大樓傳出屍臭味，住戶與大樓管委會主委遍尋不著來源，直到今晚1名房東去找房客，發覺異味，報警會同里長開門，竟發現房客蔡姓男子陳屍屋內。
據了解，高雄市三民區建工路某大樓住戶5日前就聞到異味，與大樓主委四處找尋味道出處，仍遍尋不到來源。今天晚間，1名房東因聯絡不到房客收房租，到租屋查看，聞到屍臭，才報警處理。
由於房門反鎖，警方會同當地里長，打開套房房門便發現59歲的蔡姓男房客，陳屍屋內地板，已經死亡多日。
房東說，蔡姓房客租屋獨居，平時打零工維生，已經租套房10多年。大樓管理員說，死者似乎帶病，常看到他連爬樓梯、走路都會喘。
警方勘查套房，並沒破壞痕跡及打鬥跡象，但找到蔡的藥包，通知家屬到場，家屬指他有肺病，將報檢方明天相驗，查明死因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言