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國道3號火燒車！男子急下車搬物再3車追撞 命危搶救中

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國道3號火燒車！男子急下車搬物再3車追撞 命危搶救中

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道3號北上196公里彰化系統交流道段，今晚7時50分許，由林姓男子駕駛的廂型車火燒車，林姓男子下車搬離物品時，後方轎車撞及，緊接著2輛轎車再追撞，林姓男子送彰化基督教醫院急救，到院前OHCA(無呼吸心跳)，正急救中。

這場火燒車發生時，正下著雨，影響行車視線，也接連在外側車道，造成後方3輛轎車追撞，彰化縣消防局共動用彰化、東區及伸港分隊趕往灌救與救援，目前仍在灌救中，也造成後方回堵約5公里。

據了解，起火的廂型車是由林姓男子駕駛，並載有一名乘客，因不明原因火燒車，火勢竄起時，林姓男子疑因急著下車搬物品，遭後方駛來的轎車撞及受困，經消防人員搶救後，才脫困，卻已陷入昏迷，送彰化基督教醫院急救，到院前已沒呼吸心跳，正急救中。

由於現場十分混亂，仍由國道警察第七大隊到場處理，並疏導交通，火燒車及車禍原因由警方調查中。

國道3號北上196公里彰化系統交流道段，今晚7時50分許，由林姓男子駕駛的廂形車火燒車，林姓男子下車搬離物品時，後方轎車撞及，到院前已沒呼吸心跳，正急救中。圖／翻攝自彰化踢爆網
國道3號北上196公里彰化系統交流道段，今晚7時50分許，由林姓男子駕駛的廂形車火燒車，林姓男子下車搬離物品時，後方轎車撞及，到院前已沒呼吸心跳，正急救中。圖／翻攝自彰化踢爆網
國道3號北上196公里彰化系統交流道段，今晚7時50分許，由林姓男子駕駛的廂形車火燒車，林姓男子下車搬離物品時，後方轎車撞及，到院前已沒呼吸心跳，正急救中。圖／翻攝自彰化踢爆網
國道3號北上196公里彰化系統交流道段，今晚7時50分許，由林姓男子駕駛的廂形車火燒車，林姓男子下車搬離物品時，後方轎車撞及，到院前已沒呼吸心跳，正急救中。圖／翻攝自彰化踢爆網
國道3號北上196公里彰化系統交流道段，今晚7時50分許，由林姓男子駕駛的廂形車火燒車，林姓男子下車搬離物品時，後方轎車撞及，到院前已沒呼吸心跳，正急救中。圖／翻攝自彰化踢爆網
國道3號北上196公里彰化系統交流道段，今晚7時50分許，由林姓男子駕駛的廂形車火燒車，林姓男子下車搬離物品時，後方轎車撞及，到院前已沒呼吸心跳，正急救中。圖／翻攝自彰化踢爆網
國道3號北上196公里彰化系統交流道段，今晚7時50分許，由林姓男子駕駛的廂形車火燒車，林姓男子下車搬離物品時，後方轎車撞及，到院前已沒呼吸心跳，正急救中。圖／翻攝自彰化踢爆網
國道3號北上196公里彰化系統交流道段，今晚7時50分許，由林姓男子駕駛的廂形車火燒車，林姓男子下車搬離物品時，後方轎車撞及，到院前已沒呼吸心跳，正急救中。圖／翻攝自彰化踢爆網

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