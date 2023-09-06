台鐵塗鴉怪客抓到了！22歲男犯後出國今返台 喊「都是外國人噴的」

警方今天在桃園機場，逮捕搭機回國的台鐵塗鴉怪客江姓男子。記者翁至成／翻攝

台鐵新自強號EMU3000上月被人噴漆塗鴉，是國內台鐵列車遭塗鴉首例，鐵路警察局報請檢察官指揮偵辦，今天早上在桃園機場逮捕搭機返國的犯嫌江姓男子，警詢後依違反鐵路法、毀損等罪嫌送辦。檢方訊後1萬元交保、限制出境出海。

台鐵8月13日清晨4點多，發現停放在樹林調車場EMU3000型車輛，遭不明人士塗鴉破壞，立刻通報鐵路警察局；台鐵待警方搜證後，便把車廂除漆、恢復原狀，強調將對車輛復舊及營運損失依法究責求償。

由於是台鐵首起塗鴉案例，鐵路警察局不敢大意，經調閱現場及雙北地區近200支監視器影像，逐一拚湊嫌犯逃逸路線及網路搜尋塗鴉相關訊息，順利識破變裝4次換搭多台計程車的可疑嫌犯江男（22歲）。

鐵警事後發現江男搭機出國，確認他今天早上搭機返台，派人在桃園機場持拘票守候逮人，警詢後依違反鐵路法及刑法毀棄損壞、侵入建築物罪嫌移送新北地檢署偵辦。檢方訊後1萬元交保、限制出境出海。

據悉，江男有多起噴漆毀壞牆壁前科，他警詢時態度配合，但否認噴漆，稱是在網路塗鴉網站跟一名外國人一起犯案，強調都是外國人噴的，自己全程只在旁邊看。據了解，監視器畫面確實拍到兩名犯嫌，而涉案外國人也已離境。

鐵路警察局呼籲，台鐵、高鐵及捷運軌道與維修廠區，列車往來頻繁且密布高壓電設備，未經許可侵入除須承擔法律刑責及鉅額營業損失求償，更嚴重危害本身生命安全。