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平鎮警阻詐保住3100萬 桃警長：教民眾識詐打詐

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

全台詐騙層出不窮，外界質疑政府打詐決心，桃園市警局全力打詐掃黑，要求各分局成立防詐宣導團強力宣導民眾「識詐」避免被詐騙，平鎮分局前8月阻詐幫民眾保住積蓄3100 萬元、攔阻詐騙44件，市警局長吳坤旭今天下午強調，讓民眾識詐最重要，又以銀行端阻詐可以馬上把錢攔下，效果最好，護百姓積蓄，警方打詐不會停手。

民眾頻傳被詐騙，藍營立委質疑打詐國家隊假的？桃園市警局配合全國打詐行動策略，請出市長張善政出面宣導識詐，各分局也全面宣導識詐和用行動攔阻詐騙金額，各地防詐宣導團不斷宣導民眾識詐，吳坤旭說，認識詐騙非常重要，民眾識詐不要上當，一旦上當被騙，也要立即報警破案，降低當事人錢財損失。

平鎮分局統計今年1至8月，偵破詐騙集團詐欺14件，逮捕車手、收水犯嫌46人，與銀行、郵局及時攔阻44人、保住3146萬元積蓄，尤其保住60多歲的陳婦、楊婦兩人險被假冒兒子詐騙46萬、32萬元積蓄，幫28歲莊女保住網路投資詐騙231萬元，分局長吳明彥頒獎表揚阻詐成功金融機構，分局配合推出假檢警真詐騙及網路海外徵才（免機票包食宿、高薪免經驗、徵博奕或電信客服、可預支薪水）案例文宣，宣導提高民眾識詐能力。

吳坤旭表示，市警局今年全力執行打擊詐騙、維護治安行動，強力宣導民眾防詐、識詐，降低被騙，尤其銀行端阻詐，直接保住民眾錢財，最直接有效，其次鼓勵民眾報案、警方抓捕車手到案法辦，也鎖定詐騙集團提款頻率很高的ATM（提款機），派員加強巡邏，針對行跡詭異可能盜領車手盤查，實際抓到車手多人，這些宣導識詐和阻詐行動，還會延續做下去。

平鎮分局前8月阻詐保住民眾3100 萬元，莊女險被假投資騙走231萬元積蓄，市警局長吳坤旭打詐不停手。記者曾增勳／翻攝
平鎮分局前8月阻詐保住民眾3100 萬元，莊女險被假投資騙走231萬元積蓄，市警局長吳坤旭打詐不停手。記者曾增勳／翻攝
平鎮分局前8月阻詐保住民眾3100 萬元，楊姓老婦險被假兒子騙走32萬元積蓄，市警局長吳坤旭打詐不停手。記者曾增勳／翻攝
平鎮分局前8月阻詐保住民眾3100 萬元，楊姓老婦險被假兒子騙走32萬元積蓄，市警局長吳坤旭打詐不停手。記者曾增勳／翻攝

詐騙集團 車手 桃園

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