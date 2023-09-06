毒咖啡包印美國隊長網售稱「喝了變強」 警逮3人究辦

新北市新莊警方日前網路巡邏，發現有人以「飲料」為代稱販賣毒品咖啡包。警方以買家約出犯嫌，循線在板橋區永豐街一處公園，逮捕涉案2男1女，當場查扣印有美國隊長毒咖啡包20包，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦，檢察官複訊裁定3人限制住居。

據了解，江姓男子（20歲）涉嫌透過臉書代稱「飲料」，向網友稱喝了會變強，販賣毒品咖啡包。日前新北市新莊警方巡邏發現異樣，透過臉書messenger與江男聯繫，雙方談妥以每包350元，向江男購買20包毒品咖啡包。

這個月4日晚上8時25分左右，眾警先埋伏在板橋區永豐街一處公園內，見江男、李男（20歲）、郭女（20歲）等3人抵達，一警出現假意交易，待雙方交付之際，眾警衝前壓制3人，當場查扣印有美國隊長毒咖啡包20包（毛重76.12公克）、作案手機3支，連人一併帶回偵辦。

偵詢時江男坦承販賣毒品咖啡包，李男、郭女則否認犯行，警詢後仍依毒品危害防制條例將3人移送法辦，檢察官複訊後裁定3人限制住居，另持續追查有無其他共犯。

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