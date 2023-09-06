新竹7旬老翁命危倒路邊 消防員「電」他救一命

新竹縣7旬老翁上月6日清晨不明原因倒在路邊，新竹縣消防局派員到場後發現老翁已無意識，甚至送醫途中患者出現致命性心律，高級救護技術員李晉緯見狀立刻予以電擊1次，老翁4分鐘後恢復脈搏，到院已清醒，最近順利平安出院，非常感謝專業的消防員緊急救命。

執行救護任務的芎林消防分隊高級救護技術員李晉緯回憶，到達現場時發現老翁昏倒在路邊石椅旁，意識不清、全身冒冷汗，量測生命徵象呼吸每分鐘12次（標準為12至18次／分）、脈搏每分鐘25下（標準為60至90下／分），血壓計無法顯示數值，僅能以手測得最靠近心臟的頸部動脈的跳動。

李晉緯擔心老翁生命徵象會有轉變，一路以動態心電圖監測，並貼上自動體外心臟電擊去顫器備用，果然7分鐘後，生理監視器的螢幕上出現了致命性的心室纖維顫動心律，李晉緯立刻給予電擊1次，並進行心肺復甦術4分鐘，所幸老翁恢復脈搏，到達醫院後已完全清醒，呼吸、脈搏、血壓、血氧等生命徵象都正常。

老翁事後表示，對於發生的事完全沒印象，只覺得胸口突然一陣疼痛，就隨之暈倒在地。

台大醫院生醫分院急診室醫師蔡于捷表示，患者心導管顯示冠狀動脈非常暢通，排除心肌梗塞。診斷是心室顫動導致到院前心跳停止，在置放植入式心律去顫器後，4天後走路出院。