颱風天停新北警所遭開單上網討拍 網狂酸：最危險地方最安全

不少車主以為颱風天紅黃線都能停車，但其實只限定水門周邊，一名車主颱風天將車子停紅線，還大剌剌停在派出所前面，結果昨天一早發現被開單，抱怨不是7點才取消開放紅線可停車，警方為何提早開單？不過因為民眾所停放的路段並未開放紅線停車，因此被網友留言酸爆表示「以為最危險就是安全的地方」。

新北市因海葵颱風來襲，通知本月1日19時開放水門周邊紅黃線停車，一名車主日前因此將車子停在周邊紅線，但四日上午取車時卻發現車上夾了一張逕行舉發違規停車單，車主不滿表示周日晚上收到通知早上5點開水門，7點取消紅黃線停車，只給兩個小時移車太硬但還是乖乖移車，但7點移車發現被開單，不懂為何會被開單，「我誤會了什麼？」

但因車主停的紅線就在永和區中正橋派出所前，網友狂酸「違停在沒有開放的地區就算了還挑派出所前面，人家真的是不開都不行、你是不是覺得最危險的地方就是最安全的、住中永和沒車位還敢買車？」

永和警分局對此表示，颱風天經常發現車主誤停非開放紅線區域，但通常以勸導為主，除非遭檢舉才會立刻處理，分局統計本月4日聯絡93位車主將車開走，但有近60輛車找不到車主後，因此早上8點開始拖吊。

水利局對此表示，為讓市民上班時交通順暢，新北市依照水位預報資訊，決定在今天早上5點開啟全部橫移門，這是在衡酌河防安全、以及兼顧市民上班交通便利情況下做最佳處理。

而新北市交通局在宣布颱風關閉水門時，也會在官方網站公布水門周邊部分紅黃線開放停車路段詳細文字及圖片資訊，民眾可上交通局網站查詢避免遭開單舉發。

新北市交通局新聞資訊