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雲林小黃運將助警逮2車手 心忐忑仍勇於阻詐140萬元

中央社／ 雲林縣6日電

雲林縣警察局上週表揚阻詐有功人員，其中1名為高鐵排班計程車司機，他連續阻詐2次、金額共140萬元，他坦言擔心詐騙集團報復，但當想到被害者心情，仍會選擇報警檢舉。

根據雲林縣警察局統計，從今年1月到8月底止，結合金融機構、超商、員警等總計阻詐178件，守護民眾財產新台幣8130萬3407元。

雲林縣警察局上週表揚阻詐有功人士，其中高鐵排班計程車司機阻詐2次，協助警察抓到車手，同時保住被害者財產。

計程車司機去年12月29日載客時發覺乘客行為詭異，於是將車開到雲林縣公正派出所並大喊「有車手！」員警聽聞後立即追捕廖姓乘客並查獲50萬元；今年8月載客到水林鄉，他查覺乘客言談有異，待乘客下車後，他跑到鄰近派出所報案，逮捕曾姓乘客並查獲90萬元。

計程車司機今天告訴中央社記者，當計程車司機40多年，同行會互相交換資訊，從中得知車手特徵，也看過許多同行因載車手四處取款而去警察局製作筆錄。

他回憶2次阻詐經過，坦言過程中擔心個人的人身安全或是詐騙集團報復，但想到被害者畢生積蓄可能有去無回，因此勇於向警察檢舉。

計程車司機強調，如果再讓他遇到詐騙集團車手，還是會選擇報警，守住被害人財產。

雲林縣警察局刑警大隊副大隊長楊志盛指出，警方除了向民眾宣導各式詐騙手法，增加識詐免疫力之外，也提醒民眾在工作上多加留意觀察有無可疑情狀，如遇有疑似詐欺被害人或犯嫌，可以主動通報警方到場查處，以便攔阻民眾被害或偵破詐欺犯罪，達「預防為先、偵防並重」目的。

警察 詐騙集團 計程車

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