台中婦產科醫師支援偏鄉 誤信導航爆胎卡泥濘山路

台中市豐原區一間婦產科診所王姓醫師要到苗栗縣卓蘭診所支援，昨晚7點多誤信導航指引開入東勢區偏僻山徑，當時傾盆大雨、產業道路土石泥濘不堪，王車輛爆胎與妻子動彈不得報警；石城所警方熟悉地形，找到王姓醫師，並由王診所護理師接送下山，結束這場山區迷航驚魂記。

64歲王姓婦產科醫師在豐原一家知名婦產科診所執業，因苗栗縣卓蘭地區診所人手不足，昨晚7點多王與妻子冒雨前往支援，卻在導航指引下誤入東勢區石嵙山石嵙巷一處產業道路，由於山區降下豪大雨，王車輛卡在偏僻果園，右前輪爆胎動彈不得，趕緊報警。

東勢警分局石城所副所長林慶忠、警員何明書在漆黑山區中挺進泥濘山路，林慶忠指出，王醫師受困地點位在無路的產業道路，巡邏車也無法駛入，所幸王看到巡邏車警示燈徒步向前，並聯繫護理師驅車在山下等候，這才順利返家。

據悉，王醫師並非首次到卓蘭地區支援，但昨晚山區大雨視線不佳，導航指引山區小路，因而迷航，王的妻子先下山找支援，王在原地等候警方到場，並連繫東勢區婦產科同仁到卓蘭接手支援門診，他與妻子全身溼透，先回豐原休息。