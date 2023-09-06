林口公車行駛中傳爆炸聲後冒煙 7名乘客急逃生

今天中午一輛三重客運945號公車行經林口區文化二路一段，突然車身左側下方一聲巨響，公車司機趕緊急停內側車道下來察看，驚見左後輪冒出大量濃煙，趕緊疏散車內乘客。新北市消防局獲報派員趕抵布水線降溫，所幸現場無人受傷。

新北市消防局提醒，民眾若在公車上不幸遇到火燒車，可善用車窗擊破器敲擊窗戶4個角落逃生。

據了解，吳姓男子（47歲）是新北市三重客運公車司機，今天中午12時左右開車行經新北市林口區文化二路一段390號前，聽到車身左側下方碰聲巨響，他把車急停內側車道下來察看，見左後車輪冒出大量濃煙，嚇得他趕緊疏散車上7名乘客逃生。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，經布水線降溫阻隔火勢竄生，約莫10分鐘後控制，所幸事發時沒有人受傷，原因尚待調待釐清。

第二救災救護大隊提醒，車體屬為密閉空間，民眾若不幸遇上火燒車，應第一時間離開車體，倘若公車安全逃生門及緊急出口受阻，可善用車窗擊破器敲擊窗戶4個角落製造逃生空間，待安全離開車輛後，再嘗試報案或初期滅火。