台中鸚鵡站在電線上兩天不走 台電出動工程車才發現原因

「那隻鳥為什麼站了兩天都不走？」台中市市議員江和樹獲悉前往查看，才知是一隻鸚鵡因身上有掛鈎卡在立新街的電線上。經向台電通報，最後由台電人員順利救下，救回鸚鵡一命。

江和樹說，從外觀上，這隻應該是太陽鸚鵡，牠的腳上有掛鈎，研判原本有人養，因不明原因離開原飼主後，因掛鈎絞在電線上才不得動彈，據附近民眾說，因為停留時間太久引起注意，粗估已有兩天了。

他說，因考量那是在電線上，要接近必須戴防電手套，否則會有危險，因此通知台電處理，台電也迅即派工程車抵達，順利把鸚鵡救下的那一刻現場爆出歡呼聲。他也稱讚台電有愛心，願意出動車輛協助。

江和樹說，原本鸚鵡被救下時已奄奄一息，但經過一天的照料，鸚鵡恢復進食和飲水後，體能大致已恢復，目前暫時養在服務處，也希望有飼主要認領。