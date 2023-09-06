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嘉縣治特區28歲男欠債活活被打死 今解剖：橫紋肌溶解症致死

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台南市28歲錢男疑因債務糾紛在嘉義縣治特區遭押走，被毆打後丟包路旁，送醫不治；今天上午檢警解剖相驗，死者背部、臀部、四肢多處鈍性創傷，初步推測毆打致死，仍需送檢體化驗確認致死原因。

檢警今天上午進行解剖相驗，確認背部、臀部、四肢多處鈍性創傷，初步懷疑為橫紋肌溶解症致死，然仍需待檢體進一步化驗確認致死原因。

警方調查，本月4日深夜11點，錢男與蘇姓女友共乘騎機車行經縣治特區祥和一路與太保二路口時，遭1輛自小客車攔下，汽車駕駛李姓男子夥同姜姓男子及1男1女未成年涉嫌將錢男押上車後離去，蘇女則記下車號報警求助。

警方依據手機定位5日清晨1點多在嘉163線鹿草鄉施家村段找到錢男但已沒有生命跡象，聯絡消防救護人員協助送往醫院搶救仍不治死亡。

警方調查，錢男疑因有5萬元債務糾紛，曾被毆打教訓。

李、姜等4名男女到案說明，推託是幫人找錢男，否認犯案。4人都供稱，沒有動手，由另一組人馬毆打教訓錢男，他們只是負責將錢男押過去。

警方偵訊後，將4人移送嘉義地檢署偵辦，並持續追緝涉嫌動手的嫌疑人。昨晚檢方複訊後，姜男、李男分別以3萬及5萬元交保，另2名未成年飭回。

消防救護人員緊急將傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員緊急將傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
警方找到錢男時已沒有生命跡象。記者李宗祐／翻攝
警方找到錢男時已沒有生命跡象。記者李宗祐／翻攝

嘉義 債務 未成年

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