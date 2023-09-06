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越籍男子來台旅遊「脫團」打工 接應同鄉也是逃逸移工

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

越南籍阮姓男子今年3月10日持觀光簽證來台，下機後卻「脫團」逃跑，南下高雄投靠潘姓同鄉，結果工作約10天，阮男就與潘男被警方查獲，員警發現阮男持假簽證來台，依規定移送移民署收容，檢方偵結，今依偽造文書、藏匿人犯等罪，起訴阮男、潘男兩人。

檢方表示，今年2月阮男報名越南當地旅行社的台灣行程，申請旅遊簽證後，今年3月10日抵台，原定13日出境，結果卻「脫團」逃跑，同年月12日晚間，脫團的阮男抵達高雄小港區投靠潘姓同鄉，隔天就與潘男到工地非法打工。

阮男在台工作期間，都由潘男提供住處，今年3月21日下午5時許，阮男、潘男兩人在大順三路一帶工作時，正好碰到警方臨檢，員警一查發現阮是持旅遊簽證入境台灣後脫團，移送移民署偵辦，還查出潘男也是逃逸移工，將兩人移送收容。

雄檢偵辦時，阮男坦承他是假藉旅遊目的來台，計畫在台灣工作，躲避期間都由潘男提供住處讓他躲藏，潘男則否認藏匿阮男，辯稱不清楚阮男脫團，有跟他說簽證時間到時要自己離開，否認知情。

但雄檢根據潘男手機對話紀錄，發現潘男在阮男脫團後，隨即傳送他的住處地址給阮，還指示阮男須等旅行團抵達高雄後，才能脫團逃跑。

檢方綜合事證，認定潘男早就知道阮持旅遊簽證來台，阮男本就計畫脫團後在台非法工作，不採信潘男說法，今偵結依偽造文書罪嫌起訴阮男，潘男則依藏匿人犯罪起訴，因兩人都無合法工作簽證，將依規定遣返離境。

雄檢今偵結起訴脫團打工的阮男及協助藏匿的潘姓同鄉。記者張議晨／攝影
雄檢今偵結起訴脫團打工的阮男及協助藏匿的潘姓同鄉。記者張議晨／攝影

簽證 移民署 偽造文書 移工 越南

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