桃園巴崚國小校車著火 司機學生3人及時逃生

海葵颱風過境，桃園市復興區巴崚國小緊急停課，昨天恢復上課之後，該校學生校車下課載送學生返家途中，行經巴陵桃116線4.5公里，突然冒煙起火，簡姓司機緊急停車使用滅火器滅火，疏散車上學生、隨車人員2人及時逃生虛驚一場，校方今天上午表示，校車當時載送學生返家，疑因電瓶起火，簡姓司機緊急應變處理得宜，校方依規定通報校安釐清責任。

巴崚國小表示，該輛校車昨天下課，簡姓司機開車，車上隨行人員、學生共20人，沿桃116線中巴陵至下巴陵載送學生返家，至桃116線4.5公里，剩下一名小6學生及隨著人員，簡姓司機發現電瓶冒煙起火、儀表板燒黑，立即拿滅火器滅火，學生及隨車人員及時疏散下車逃生，沒有大礙。

校長林誠義表示，該輛校車開學前才完成保養及安全檢查，簡姓司機發現儀表板冒煙起火，緊急處理疏散學生，校方通報校安處理，將該校車拖吊送修，後續進一步釐清事故責任，今天調派另一輛校車接送學生正常上、下課。

消防局第四大隊表示，巴崚國小校車火燒車，司機緊急用滅火器撲滅，，車上3人及時逃生，該起校車火燒車幸未釀災害，鑑於道路頻頻火燒車意外，呼籲民眾，一旦汽車發生火燒車，駕駛應立即熄火，引導車內人員下車至安全處，並立即用車內滅火器初期滅火，火勢擴大立即打119求援，若是電動車，應第一時間通知119救災，避免危險。