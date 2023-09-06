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淡水2老人駕船到河中沙洲挖蛤蜊 1人失蹤1人獲救

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區有2名老人今天清晨7時許趁退潮，開著小船到淡水河沙洲挖蛤蜊，結果1人疑被水流沖走失蹤，另1人游泳到漁民使用的浮球趴著呼救，被交通船救起從對岸八里渡船頭上岸。消防隊出動橡皮艇仍在搜救當中。

據了解，2名同齡66歲老人，駕駛動力小船從淡水竹圍地區的碼頭出發，到離岸約4百公尺的沙洲下船挖蛤蜊，後來林姓老翁發現腳踩的地方水太深、流太強，回頭想叫許姓老翁不要再過來，卻發現人已不見蹤影，疑被退潮水流往河口方向帶走。

林姓老翁也回不到自己的小船，看見附近水面有漁民的浮球，游泳過去趴在浮球上求救，被行駛淡水、八里兩岸之間的順風航運交通船救起，載回八里渡船頭上岸。

新北市消防局獲報，派遣八里、龍源、滬尾消防分隊出動3艘橡皮艇下水搜救，上午9時已經開始漲潮，目前仍持續於河面上搜尋。警方已通知失蹤許姓老翁的家屬到場。

消防局第三大隊長陳志德呼籲，從事水域活動務必注意潮汐及自身安全，必須穿救生衣及考量自身體能狀況。

林姓老翁游泳到附近水面的浮球趴著求救，被行駛淡水、八里兩岸之間的順風航運交通船救起，載回八里渡船頭上岸。記者林昭彰／翻攝
林姓老翁游泳到附近水面的浮球趴著求救，被行駛淡水、八里兩岸之間的順風航運交通船救起，載回八里渡船頭上岸。記者林昭彰／翻攝
２名老翁駕駛動力小船，到淡水河中沙洲挖蛤蜊，1人失蹤、1人獲救。記者林昭彰／翻攝
２名老翁駕駛動力小船，到淡水河中沙洲挖蛤蜊，1人失蹤、1人獲救。記者林昭彰／翻攝
2名老人駕船到淡水河中沙洲挖蛤蜊， 1人失蹤、1人獲救，消防局出動橡皮艇搜救中。記者林昭彰／翻攝
2名老人駕船到淡水河中沙洲挖蛤蜊， 1人失蹤、1人獲救，消防局出動橡皮艇搜救中。記者林昭彰／翻攝
獲救的林姓老翁向員警說明事發經過。記者林昭彰／翻攝
獲救的林姓老翁向員警說明事發經過。記者林昭彰／翻攝

淡水河 失蹤 碼頭

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