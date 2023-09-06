高中剛畢業無照上路 苗栗19歲男子騎機車自撞電桿身亡

苗栗縣苗128西湖鄉高埔村路段，昨下午4點左右發生機車自撞死亡車禍，一名19歲陳姓男子騎機車行經事故地點時，疑恍神自撞路邊電桿後，衝入路邊草叢，陳男當場失去生命跡象，救護車抵達後將傷者送往苗栗市大千醫院急救，但還是傷重不治；警方表示，死者今年高中剛畢業，尚未考取機車駕照，無照上路，肇事原因還要調查。

縣消防局指出，銅鑼消防分隊下午4點左右接獲車禍救護通報，苗128西湖鄉高埔村路段機車自撞車禍，救護人員到場發現一輛機車擦撞電桿後衝入路邊草叢，機車零件四處散落，騎士摔落在機車旁邊，傷勢相當嚴重，初步檢視沒有生命跡象，緊急送往苗栗市大千醫院急救。

同行友人表示，撞車騎士是19歲的陳姓男子，今年高中剛畢業，2人結伴分騎機車經苗128由東往西方向要去苑裡，陳男在後騎行，行經事故路段，同行友人聽到機車零件摩擦地面異音，就從後視鏡發現陳男機車擦撞電桿後衝入路邊草叢。

由於當時下雨，警方呼籲雨天視線不佳，在彎曲幅度較大的路段更必須提早減速，預留安全的反應時間，以免車輛因打滑而駛入對向車道，更不要隨意變換車道、行駛禁行機車道或與大型車爭道行駛，以提高行車安全。