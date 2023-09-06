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網路老婆謊稱舅舅生病 台南六旬深情男險被騙8萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

網路愛情交友陷阱多，62歲陳姓男子透過網路認識暱稱「佳璐」的年輕女子，雙方互相加Line好友後，她每天對陳噓寒問暖，老公老婆互稱。昨天突然以舅舅生病為由，向陳借8萬元，銀行行員察覺有異，通報警員勸說攔下。

陳姓男子透過網路認識暱稱「佳璐」女子，雙方於今年6月初互相加Line好友後，對方每天對陳噓寒問暖，溫情陪伴，雙方以老公老婆互稱。

交往三個月後，昨天上午10點多佳璐突然以舅舅生病為由，急需一筆款項就醫，欲向陳借8萬元，陳見自己愛人有難，焦急的到銀行臨櫃匯款，幸好銀行行員察覺有異，通報台南市警二分局海安所員警到場處理。

陳姓男子單身，和女網友平常就以老公、老婆互稱，女網友佳璐每日向陳男噓寒問暖，讓陳姓男子不知不覺掉入愛情陷阱中，所以一聽到女網友急需要錢，不疑有他，就趕緊到銀行提款。

警員吳立文、李俊諺接到金華路某銀行通報趕往阻止，女網友還在線上教陳必須堅稱提款是為了房屋修繕，來回答警察詢問。2警員耐心開導，陳才說出實話，對方是3個月前在通訊軟體上認識的女子，臨櫃匯款是為了要借錢給對方。

警方苦口婆心勸陳男勿相信對方說詞，並分析此種假交友真詐騙手法，並明確告訴陳男這就是網路愛情陷阱，目的就是為了騙錢，陳始恍然大悟，這才打消匯款的念頭。

62歲陳姓男子遭到電信交友詐騙，警員及時勸阻保住他8萬元。記者黃宣翰／翻攝
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不法分子利用LINE指示內容誘騙民眾匯錢。記者黃宣翰／翻攝
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